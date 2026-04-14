Sức khỏe

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cảnh báo khẩn về thuốc giả

Ngân Hà

(NLĐO)- Hiện có nơi làm giả thuốc của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đơn vị, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh

Ngày 14-4, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM phát đi cảnh báo về tình trạng có nơi làm giả thuốc của bệnh viện này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đơn vị và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, thời gian gần đây xuất hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc được gắn nhãn mác giả mạo, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với thuốc do bệnh viện sản xuất và phân phối chính thức.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khuyến cáo người dân cần lưu ý một số đặc điểm thường gặp ở thuốc giả: nhãn dán đơn giản, chất lượng in kém, chữ mờ, không có logo bệnh viện.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM phát cảnh báo khẩn vì xuất hiện thuốc giả - Ảnh 1.

Thuốc giả (trái) nhái sản phẩm thật (phải) của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Các sản phẩm thuốc do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM sản xuất và phân phối có các đặc điểm: Bao bì thiết kế rõ ràng, chuyên nghiệp, thông tin đầy đủ gồm tên bệnh viện, địa chỉ và tiêu chuẩn sản xuất (GMP-WHO), chữ in sắc nét, có nhận diện thương hiệu chính thức, viên thuốc đồng đều, đóng gói đúng quy cách.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại hai cơ sở chính thức của bệnh viện, không mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ về sản phẩm, liên hệ trực tiếp bệnh viện để được xác minh.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cũng cung cấp số điện thoại nhà thuốc 0973.788.187 để hỗ trợ người dân kiểm tra thông tin và tư vấn khi cần thiết.

Báo cáo vụ việc với Phòng Quản lý dược - Sở Y tế TPHCM

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cho biết vụ việc được phát hiện khi có bệnh nhân mang thuốc đến. Cụ thể, bệnh nhân cung cấp 2 lọ thuốc ghi tên bệnh viện, tuy nhiên bao bì và hình thức sản phẩm không trùng khớp với mẫu chính thức.

Bệnh nhân này cho biết đã khám và mua thuốc tại một phòng khám khác. Sau đó, do thấy trên sản phẩm có tên Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, bệnh nhân đã quay lại bệnh viện để mua tiếp.

Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM nhấn mạnh đơn vị không thể xác nhận chất lượng các loại thuốc nói trên và không chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm không do bệnh viện trực tiếp cung cấp.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đã nhanh chóng phát cảnh báo để bệnh nhân không tiếp tục sử dụng các loại thuốc giả. Bệnh viện cũng đã thu thập các mẫu thuốc làm bằng chứng, đồng thời chuẩn bị hồ sơ báo cáo gửi cơ quan chức năng, cụ thể là Phòng Quản lý dược - Sở Y tế.


Cần Thơ: Công bố 3 loại thuốc giả là dầu xoa bóp và trị phong thấp

Cần Thơ: Công bố 3 loại thuốc giả là dầu xoa bóp và trị phong thấp

(NLĐO) - Bộ Y tế xác định 3 loại dầu do một cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền tại TP HCM sản xuất là thuốc giả.

TP HCM: Hàng loạt cơ sở bị xử phạt, thu hồi giấy phép vì thuốc giả, mỹ phẩm

(NLĐO) - Từ ngày 15-5 đến nay, đoàn kiểm tra đã xử lý 44/111 cơ sở (mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế…) với tổng số tiền phạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Phát hiện 7 loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tại một nhà thuốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược yêu cầu truy nguồn gốc liên quan đến 7 mẫu thuốc giả, thuốc không có giấy phép lưu hành hoặc nhập khẩu vừa được phát hiện.

nhận diện thương hiệu Y học cổ truyền thực phẩm chức năng thuốc giả
