Thể thao

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ít ỏi, Man United phải trả giá bằng trận thua 1-3 trên sân của Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Đội bóng thành London đang lặn ngụp ở khu vực cuối bảng xếp hạng, trong chuyến tiếp đón Man United tối 27-9, đã biến sân Gtech Community thành điểm nóng "ác mộng" với đoàn quân của HLV Ruben Amorim. Cả Brentford và Man United đều khát điểm để vươn lên, thế nên cuộc chạm trán trở nên cực nóng với đôi bên.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford - Ảnh 1.

Trận cầu trên sân Gtech Community quá nhiều kịch tính

Brentford "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn"

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brentford đã dồn ép với lối đá pressing tầm cao quen thuộc. Chỉ mất 8 phút, Igor Thiago mở tỉ số bằng cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm sau pha phối hợp nhanh bên cánh phải.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford - Ảnh 2.

Igor Thiago (phải) mừng bàn mở tỉ số với Kevin Schade

Hàng thủ Man United lúng túng trong việc bắt người, để tiền đạo chủ nhà thoải mái ra chân. Chưa kịp ổn định thế trận, "Quỷ đỏ" tiếp tục nhận gáo nước lạnh ở phút 20, khi Thiago lại trừng phạt sự hớ hênh bằng cú sút chéo góc nâng tỉ số 2-0.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford - Ảnh 3.

Ngôi sao người Brazil Igor Thiago sắm vain "hùng thần" với hàng thủ Man United

Đến thời điểm này, người ta chợt nhớ Man United thường rất kém duyên ở những lần đến làm khách tại Gtech Community và nỗi ám ảnh lại quay về với Bruno Fernandes và đồng đội. 7 chuyến làm khách gần nhất tại London chỉ mang lại 2 kết quả hòa cùng 5 trận thua, đủ để Man United thêm "nóng mặt" với Brentford.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford - Ảnh 4.

Benjamin Sesko (30) có bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Không dễ chấp nhận buông bỏ, sự tự ái giúp đội khách vùng lên. Phút 26, Benjamin Seeko có bàn rút ngắn cách biệt sau tình huống thoát xuống khôn ngoan, dứt điểm gọn gàng từ đường chọc khe của đồng đội. 

Bàn thắng thắp lên hy vọng cho cả Sesko lẫn Man United nhưng sự thiếu chắc chắn ở tuyến giữa lẫn hàng thủ mong manh lại khiến các CĐV "Quỷ đỏ" thêm thắc thỏm.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford - Ảnh 5.

Bruno Fernandes ôm mặt sau khi sút hỏng quả phạt đền

Thất vọng Man United 

Cơ hội gỡ hòa đến ở hiệp hai khi Man United được hưởng phạt đền. Phút 71, Matheus Cunha có pha căng ngang nguy hiểm, Mbeumo cố gắng dứt điểm nhưng anh bị đồng đội cũ Collins phạm lỗi trong vòng cấm. 

Trọng tài lập tức cho đội khách hưởng phạt đền nhưng Bruno Fernandes lại sút quá nhẹ, không thắng được thủ môn Caoimhin Kelleher ở khoảng cách 11m.

Man United xuống hẳn tinh thần trong khi Brentford càng đá càng hưng phấn, chủ động phòng ngự phản công và kiên trì chờ sai lầm đối thủ. 

Ở phút bù giờ 90+5, Mathias Jensen tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford. 

Cả sân Gtech Community bùng nổ trong niềm vui, còn "Quỷ đỏ" gục đầu rời sân, tiếp tục chuỗi ngày khó khăn với cái "dớp" chưa từng thắng 2 trận liên tiếp dưới quyền Ruben Amorim.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford - Ảnh 6.

Mathias Jensen nhấn chìm tham vọng của Man United

Thất bại này không chỉ khiến Man United dậm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng thích ứng của HLV Ruben Amorim với môi trường Premier League. 

Dù vẫn cho thấy vài điểm sáng ở hàng công với Sesko, song sự mong manh nơi hàng thủ và thiếu bản lĩnh ở thời khắc quyết định khiến Man United trả giá đắt, chưa kể ghế của Amorim thêm lung lay…

Soi tỉ số trận Brentford - Manchester United: Khoảng cách mong manh

Soi tỉ số trận Brentford - Manchester United: Khoảng cách mong manh

(NLĐO) - Brentford hy vọng quật ngã được gã khổng lồ đang mơ ngủ Manchester United như họ từng tạo nên chiến công trong cơn mưa 7 bàn thắng mùa trước.

Man United tự tin phá dớp trước Brentford

Ngày trở về sân GTech Community của Bryan Mbeumo được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực cho đội bóng mới Man United trước "cố nhân" Brentford.

Chi phí bồi thường quá lớn, Man United khó sa thải Ruben Amorim

(NLĐO) - Ruben Amorim ký hợp đồng đến tháng 6-2027, thế nên nếu quyết định để HLV người Bồ ra đi lúc này, Man United sẽ phải bồi thường đến 13 triệu bảng.

