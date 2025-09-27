Man United tự tin phá dớp trước Brentford

Trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh (lúc 18 giờ 30 phút ngày 27-9) được dự báo sẽ rất hấp dẫn khi đôi bên đều rất cần điểm số để vươn lên, thoát khỏi nhóm cuối bảng. Những cuộc chạm trán nhiều duyên nợ trong quá khứ với thành tích 7 chuyến làm khách gần nhất cực tệ (2 hòa, 5 thua) càng khiến Man United khát khao "đòi nợ" từ Brentford.

Man United vừa thắng Chelsea với tỉ số 2-1 vòng đấu trước, phần nào giúp HLV Ruben Amorim giải tỏa áp lực sau chuỗi trận gây thất vọng. Dù vậy, lối chơi của "Quỷ đỏ" vẫn chưa thực sự thuyết phục. Man United thường nhập cuộc tốt, pressing hiệu quả, kể cả ghi bàn mở tỉ số nhưng luôn thiếu sắc bén trong các tình huống xử lý cuối cùng.

Kevin Schade (trái) khó cản bước đồng đội cũ Bryan Mbeumo tại London. Ảnh: PREMIER LEAGUE

Tận dụng tốt các cơ hội tạo ra là bài toán khó mà HLV Amorim cùng các học trò cần tìm ra đáp án nếu muốn duy trì sự ổn định. Man United vắng Casemiro (treo giò) và Dalot (chấn thương) trong chuyến làm khách ở London song Bruno Fernandes, Matheus Cunha cùng bộ 3 Mbeumo - Diallo - Sesko đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ tấn công.

Bên kia chiến tuyến, Brentford đang gặp khủng hoảng sau khi chia tay nhiều trụ cột, bao gồm cả HLV Thomas Frank. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Keith Andrews, Brentford mới thắng vỏn vẹn 1 trận sau 5 vòng. Hàng thủ thiếu chắc chắn là điểm yếu lớn nhất của "Bầy ong" khi họ phải nhận 10 bàn thua từ đầu mùa. Trong khi đó, hàng công với 2 trụ cột Kevin Schade và Igor Thiago dù có tốc độ nhưng phong độ lại thiếu ổn định.

Xét về nhiều phương diện, kể cả thứ hạng tạm thời, "Quỷ đỏ" được đánh giá cao hơn chủ nhà Brentford và cơ hội để Man United lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp dưới quyền ông Amorim đang thực sự rộng mở.

Mbeumo được trông chờ sẽ tỏa sáng trước đội bóng cũ nhưng Benjamin Sesko mới là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Man United lần này.