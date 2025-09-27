Soi tỉ số trận Brentford - Manchester United: Khoảng cách mong manh

Cầu thủ trẻ Amass (Manchester United) đi bóng trong trận thua 3-4 mùa trước

Brentford muốn quật ngã Manchester United để chuộc lỗi sau trận thua 1-3 trước Fulham tuần trước khiến họ chìm đắm ở nhóm cuối bảng.

"Bầy ong" đang hướng đến chiến thắng thứ hai trong mùa giải và một chiến thắng trước Man Utd có thể giúp họ thoát khỏi vị trí thứ 17 cận kề nhóm đèn đỏ. Trong khi đó, Manchester United của Ruben Amorim đã nhanh chóng quật khởi sau trận thua đậm 0-3 ở derby Manchester, khi họ đánh bại Chelsea 2-1 tuần qua.

Manchester United đặt mục tiêu tiếp tục leo lên cao trên bảng xếp hạng và với khởi đầu chậm chạp của Brentford từ đầu mùa giải, chiến thắng trên sân khách là điều đáng cân nhắc.

Tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro vắng mặt vì án treo giò, Manuel Ugarte nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội. Mũi nhọn Amad Diallo cũng vắng mặt vì lý do gia đình, cả Lisandro Martinez và Diogo Dalot cũng đang chấn thương.

Tình trạng chấn thương và treo giò của Manchester United khiến các chuyên gia không mấy tin tưởng vào cửa thắng của họ. Cựu danh thủ Chris Sutton đoán tỉ số 1-1, cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đoán kết quả hòa 1-1.

Tuy nhiên, với lực lượng sứt mẻ. Manchester United sẽ tập trung chơi phòng thủ phản công và đó là cơ hội để đánh bại chủ nhà khi có trong tay mũi nhọn Mbeung - ngôi sao săn bàn của Brentford mùa trước.

Dự đoán: Brentford - Manchester United 1-2

Mùa trước, Brentford đã thắng Manchester United 4-3 để xóa đi khoảng cách thua thiệt suốt 3 năm trước đó. Nhưng Bầy ong chỉ gây khó cho Quỷ đỏ trên sân nhà, còn lép vế hoàn toàn khi đến Old Trafford.

04-5-2025 Brentford Manchester Utd 4-3 19-9-2024 Manchester Utd Brentford 2-1 30-3-2024 Brentford Manchester Utd 1-1 07-10-2023 Manchester Utd Brentford 2-1 05-4-2023 Manchester Utd Brentford 1-0 13-8-2022 Brentford Manchester Utd 4-0 02-5-2022 Manchester Utd Brentford 3-0 19-1-2022 Brentford Manchester Utd 1-3

Tỉ lệ trận đấu ban đầu là Manchester United chấp nửa trái cho lựa, nhưng đến sáng nay, thị trường đã đổ về phía chủ nhà khi Brentford ăn 82 và thua đủ. Dù sao, đây là lúc có thể mạo hiểm chọn Quỷ đỏ, khi chính họ mới là đội tạo nên khác biệt.

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 27/09 18:30 [17] Brentford - Manchester Utd [11] 1.825 1/2 : 0 2.075 1.85 2 3/4 2.05

Hòa là kết quả phổ biến nhất khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc tỉ số 2-2 đặt 1 ăn đến 12, cho thấy trận đấu không hứa hẹn nhiều bàn thắng. Ngược lại, các fan Quỷ đỏ vẫn đặt niềm tin vào đội kéo giá tỉ số 1-2 xuống chỉ còn 8,8, còn 0-1 có giá đặt 1 ăn đến 10.







