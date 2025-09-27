Soi tỉ số trận Brentford - Manchester United: Khoảng cách mong manh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Brentford - Manchester United: Khoảng cách mong manh

Trung Dũng

(NLĐO) - Brentford hy vọng quật ngã được gã khổng lồ đang mơ ngủ Manchester United như họ từng tạo nên chiến công trong cơn mưa 7 bàn thắng mùa trước.

Soi tỉ số trận Brentford – Manchester United: Khoảng cách mong manh - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ Amass (Manchester United) đi bóng trong trận thua 3-4 mùa trước

Brentford muốn quật ngã Manchester United để chuộc lỗi sau trận thua 1-3 trước Fulham tuần trước khiến họ chìm đắm ở nhóm cuối bảng.

"Bầy ong" đang hướng đến chiến thắng thứ hai trong mùa giải và một chiến thắng trước Man Utd có thể giúp họ thoát khỏi vị trí thứ 17 cận kề nhóm đèn đỏ. Trong khi đó, Manchester United của Ruben Amorim đã nhanh chóng quật khởi sau trận thua đậm 0-3 ở derby Manchester, khi họ đánh bại Chelsea 2-1 tuần qua.

Manchester United đặt mục tiêu tiếp tục leo lên cao trên bảng xếp hạng và với khởi đầu chậm chạp của Brentford từ đầu mùa giải, chiến thắng trên sân khách là điều đáng cân nhắc. 

Tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro vắng mặt vì án treo giò, Manuel Ugarte nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội. Mũi nhọn Amad Diallo cũng vắng mặt vì lý do gia đình, cả Lisandro Martinez và Diogo Dalot cũng đang chấn thương.

Tình trạng chấn thương và treo giò của Manchester United khiến các chuyên gia không mấy tin tưởng vào cửa thắng của họ. Cựu danh thủ Chris Sutton đoán tỉ số 1-1, cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đoán kết quả hòa 1-1.

Tuy nhiên, với lực lượng sứt mẻ. Manchester United sẽ tập trung chơi phòng thủ phản công và đó là cơ hội để đánh bại chủ nhà khi có trong tay mũi nhọn Mbeung - ngôi sao săn bàn của Brentford mùa trước.

Dự đoán: Brentford - Manchester United 1-2

Mùa trước, Brentford đã thắng Manchester United 4-3 để xóa đi khoảng cách thua thiệt suốt 3 năm trước đó. Nhưng Bầy ong chỉ gây khó cho Quỷ đỏ trên sân nhà, còn lép vế hoàn toàn khi đến Old Trafford.

04-5-2025

Brentford

Manchester Utd

4-3

19-9-2024

Manchester Utd

Brentford

2-1

30-3-2024

Brentford

Manchester Utd

1-1

07-10-2023

Manchester Utd

Brentford

2-1

05-4-2023

Manchester Utd

Brentford

1-0

13-8-2022

Brentford

Manchester Utd

4-0

02-5-2022

Manchester Utd

Brentford

3-0

19-1-2022

Brentford

Manchester Utd

1-3

Tỉ lệ trận đấu ban đầu là Manchester United chấp nửa trái cho lựa, nhưng đến sáng nay, thị trường đã đổ về phía chủ nhà khi Brentford ăn 82 và thua đủ. Dù sao, đây là lúc có thể mạo hiểm chọn Quỷ đỏ, khi chính họ mới là đội tạo nên khác biệt.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

27/09 18:30

[17] Brentford - Manchester Utd [11]

1.825

1/2 : 0

2.075

1.85

2 3/4

2.05
Soi tỉ số trận Brentford – Manchester United: Khoảng cách mong manh - Ảnh 2.

Hòa là kết quả phổ biến nhất khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc tỉ số 2-2 đặt 1 ăn đến 12, cho thấy trận đấu không hứa hẹn nhiều bàn thắng. Ngược lại, các fan Quỷ đỏ vẫn đặt niềm tin vào đội kéo giá tỉ số 1-2 xuống chỉ còn 8,8, còn 0-1 có giá đặt 1 ăn đến 10.

Soi tỉ số trận Brentford – Manchester United: Khoảng cách mong manh - Ảnh 3.



Tin liên quan

Man United tự tin phá dớp trước Brentford

Man United tự tin phá dớp trước Brentford

Ngày trở về sân GTech Community của Bryan Mbeumo được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực cho đội bóng mới Man United trước "cố nhân" Brentford.

FIFA phạt nặng Malaysia vì 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch ở trận thắng tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, LĐBĐ Malaysia bị phạt hơn 11,5 tỉ đồng và 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch bị cấm thi đấu 12 tháng.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đưa ra phản hồi về án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2027.

Manchester United Brentford Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo