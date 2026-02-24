HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko giúp Man United vượt qua Everton 1-0 trên sân khách, duy trì chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.

Man United tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trong chuyến hành quân đến làm khách tại sân Hill Dickinson của Everton, trong trận đấu muộn nhất vòng 27 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 24-2.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại - Ảnh 1.

Diogo Salot tranh chấp quyết liệt với Jarrad Branthwaite

Trong bối cảnh chỉ thắng 1/5 chuyến xa nhà gần nhất tại Premier League, Man United nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 4, đội khách đã suýt mở tỉ số khi cú sút sệt của Amad Diallo buộc thủ môn Jordan Pickford lẫn trung vệ James Tarkowski phải vất vả cứu thua ngay trên vạch vôi.

Thế trận trong hiệp một có phần nghiêng về phía "Quỷ đỏ". Diogo Dalot có pha nã đại bác từ xa đi chệch khung thành trong gang tấc, trong khi Everton chỉ thực sự nguy hiểm ở cuối hiệp với cú đá phạt của James Garner nhưng bị thủ môn Senne Lammens bắt gọn.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại - Ảnh 2.

Thủ môn Senne Lammens và hàng thủ Man United bảo vệ tốt mành lưới nhà

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Harrison Armstrong cảnh báo thủ môn Lammens bằng cú cứa lòng hiểm hóc, còn Bryan Mbeumo lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn bên phía Man United khi dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại - Ảnh 3.

Benjamin Sesko vào sân được ít phút đã ghi bàn

Bước ngoặt đến ở phút 71. Từ pha phản công sắc lẹm trên phần sân nhà, Matheus Cunha phất bóng dài chuẩn xác để Bryan Mbeumo thoát xuống trước khi tiền đạo người Cameroon kiến tạo cho Benjamin Sesko - vừa vào sân từ ghế dự bị hơn 10 phút - dứt điểm một chạm đẳng cấp vào góc xa, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại - Ảnh 4.

Thủ môn Jordan Pickford và đồng đội bất lực với Sesko

Đây là pha lập công thứ 7 của Sesko tại giải Ngoại hạng Anh, với hai bàn thắng mới nhất đều được ghi khi anh vào sân từ ghế dự bị. Hai trong số các chân sút được đánh giá cao lần đầu cập bến nước Anh mùa hè vừa qua – Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko – cần thời gian để bắt nhịp và họ đang làm tốt vai trò ghi bàn khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc.

Những phút cuối, Everton dưới sự chỉ đạo của HLV David Moyes dồn lên tìm bàn gỡ. Michael Keane có cú sút xa uy lực nhưng tiếp tục bị thủ môn Lammens xuất sắc cản phá, còn pha dứt điểm của Tyrique George cũng bị người gác đền phía Man United từ chối.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại - Ảnh 5.

Man United nối dài mạch trận bất bại với HLV Michael Carrick

Chung cuộc, Man United bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng, quay lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng sau vài ngày để Liverpool "qua mặt". Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick bày tỏ sự hài lòng: "Everton khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cách toàn đội phòng ngự là đẳng cấp. Sesko có pha dứt điểm rất lạnh lùng và tôi vui khi cậu ấy tạo khác biệt".

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại - Ảnh 6.

Man United trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League

Ở bên kia chiến tuyến, HLV David Moyes không khỏi tiếc nuối: "Tôi hoàn toàn không hài lòng với tỉ số này. Chúng tôi đã chơi tốt ở nhiều thời điểm nhưng bị trừng phạt bởi một pha phản công và không thể lật ngược tình thế khi khâu dứt điểm quá thiếu chất lượng".

Sesko ghi bàn phút bù giờ, Man United thoát hiểm tại London

Sesko ghi bàn phút bù giờ, Man United thoát hiểm tại London

(NLĐO) - Bàn thắng phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp Man United giật lại 1 điểm từ tay chủ nhà West Ham, nối dài chuỗi trận bất bại của "Quỷ đỏ" với HLV Carrick

Quật ngã Tottenham, Man United bay cao với Top 4 Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Tấm thẻ đỏ dành cho trung vệ Cristian Romero có lẽ là bước ngoặt của trận đấu khi Tottenham mất người và mất luôn cả thế trận trước chủ nhà Man United.

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp

(NLĐO) - Benjamin Sesko ghi bàn quyết định ở phút 90+4, giúp Man United chặn đứng màn ngược dòng của Fulham để giành chiến thắng 3-2 tại "nhà hát" Old Trafford.

