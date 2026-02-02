HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Benjamin Sesko ghi bàn quyết định ở phút 90+4, giúp Man United chặn đứng màn ngược dòng của Fulham để giành chiến thắng 3-2 tại "nhà hát" Old Trafford.

Sân Old Trafford những tuần gần đây trở nên sôi động hơn hẳn với sự xuất hiện của HLV tạm quyền Michael Carrick và trận đấu với Fulham được khởi đầu bằng quyết tâm cực cao của các cầu thủ chủ nhà Man United. Liên tiếp các tình huống dứt điểm của Amad Diallo và đánh đầu của Harry Maguire đều bị cản phá, trước khi pha lẻn xuống của Bryan Mbeumo bị Jorge Cuenca "bắt bài".

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 1.

Man United trình diễn lối chơi tấn công phóng khoáng dưới thời HLV Michael Carrick

Đội khách Fulham cũng không chịu kém với lối chơi phòng ngự phản công khó chịu, buộc thủ thành Senne Lammens của chủ nhà Man United phải làm việc để ngăn pha dứt điểm nhanh của Joachim Andersen cũng như của Samuel Chukwueze.

Fulham trải qua khoảnh khắc hồi hộp khi Cuenca ban đầu bị cho là phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm ở phút 19, nhưng may mắn VAR xác định không có phạt đền. Tuy nhiên, ở pha đá phạt ngay sau đó, Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác để Casemiro bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Man United, phút 20.

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 2.

Casemiro đánh đấu, ghi bàn mở tỉ số cho Man United

Sau bàn thắng, "Quỷ đỏ" kiểm soát thế trận khá tốt. Chukwueze chơi năng nổ nhưng không thể gây khó thực sự cho Lammens, trong khi Harry Wilson bị vây chặt và cú sút của anh bị chặn lại. Alex Iwobi thử vận may từ xa nhưng không thắng được thủ môn chủ nhà, còn Sander Berge kịp phá bóng chịu phạt góc sau pha dứt điểm của Amad trước giờ nghỉ.

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 3.

Cunha lập siêu phẩm ở bàn nhân đôi cách biệt

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 4.

Cunha luôn biết cách tạo cảm xúc trên sân

Thế trận tích cực của Man United tiếp diễn sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 56 khi Casemiro chọc khe để Cunha băng xuống dứt điểm quyết đoán hạ thủ thành Bernd Leno. Fulham tưởng đã rút ngắn tỉ số sau tình huống lộn xộn từ quả đá phạt của Raúl Jiménez, nhưng bàn thắng của Cuenca không được công nhận do Chukwueze việt vị.

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 5.

Raul Jimenez ghi bàn từ chấm 11 m cho Fulham

Cunha sau đó sút bóng vọt xà trong pha chạm bóng cuối cùng trước khi rời sân nhường chỗ cho Benjamin Sesko. Thế trận như đảo chiều khi Harry Maguire phạm lỗi với Raul Jiménez trong vòng cấm phút 85 và chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền.

Phút 92, Kevin tưởng đã hoàn tất màn lội ngược dòng cho Fulham với pha phối hợp một-hai cùng Ryan Sessegnon trước khi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao. 2-2 cho Fulham.

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 6.

Kevin tưởng đã giật lại 1 điểm khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Fulham

Kịch tính chưa dừng lại ở khoảng thời gian 9 phút cộng thêm. Ba phút sau, Old Trafford bùng nổ khi Šeško tung cú dứt điểm vào góc cao sau đường chuyền của Bruno Fernandes, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Sesko lập công phút bù giờ, Man United thắng trận Ngoại hạng thứ ba liên tiếp - Ảnh 7.

Benjamin Sesko ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2

Man United có trận thắng thứ ba liên tiếp để đòi lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời khiến Fulham nhận thất bại thứ hai trong ba trận gần nhất.

