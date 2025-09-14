BHXH TP HCM mới đây đã tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạnh có nhiều đối tượng giả danh cán bộ BHXH để lừa đảo.

Theo đó, xuất phát từ việc từ ngày 1-8, BHXH Việt Nam triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/Căn cước công dân (CCCD) với mã số BHXH, một số đối tượng sử dụng số điện thoại có các đầu số như: 093466…, 093640…, 083164… đã mạo danh nhân viên BHXH TP HCM gọi điện thoại cho người tham gia, người thụ hưởng BHXH, đặc biệt cán bộ hưu trí yêu cầu mang CCCD đến BHXH TP để "đồng bộ dữ liệu" hoặc yêu cầu kết bạn Zalo để "hướng dẫn cập nhật thông tin nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Người tham gia cần liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH khi cần tư vấn, hỗ trợ để tránh bị lừa đảo

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến

- Giả danh viên chức BHXH gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Facebook...) thông báo người dân có "sổ BHXH chưa nhận", "thẻ BHYT hết hạn", hoặc "được hoàn trả quyền lợi" và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng.

- Giả mạo tin nhắn thương hiệu (brandname) có chữ "BHXH", kèm đường dẫn (link) đến các website, ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu.

- Mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để "tránh bị xử phạt" hoặc "hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng"…

Khuyến cáo của BHXH TP HCM

BHXH TP HCM khẳng định việc đồng nhất số định danh cá nhân/CCCD với mã số BHXH được hệ thống thực hiện hoàn toàn tự động, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT, BHXH, BHTN không cần khai báo hay thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong quá trình chuyển đổi, mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo, không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, BHXH TP HCM không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số CCCD và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai.

Cơ quan BHXH cũng không thông báo thu tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc tại cơ quan BHXH các cấp.

Do đó, BHXH TP HCM yêu cầu người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng cho người lạ tự xưng là cán bộ BHXH; không bấm vào các đường link lạ; không tải ứng dụng từ tin nhắn lạ.

Khi thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN nếu gặp khó khăn, cần tư vấn hoặc nhận được thông tin nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay Tổng đài BHXH Việt Nam 1900.9068 hoặc đường dây nóng BHXH TP HCM (028.39979039– số máy nhánh 0703) hoặc BHXH cơ sở gần nhất để được hỗ trợ, xác minh. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Các kênh thông tin chính thống của BHXH TP HCM: - Cổng Thông tin điện tử: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn) - Zalo OA: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (https://zalo.me/bhxhtphochiminh) - Fanpage: Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh (https://www.facebook.com/hcmbhxh) - Youtube: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (https://www.youtube.com/@baohiemxahoitphochiminh) - Website: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn



