Hàng công bất lực, Thổ Nhĩ Kỳ thua trắng Úc ngày ra quân









Tại Vancouver, cuộc đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Úc (11 giờ- giờ Việt Nam, ngày 14-6) bắt đầu với nhịp độ vừa phải. Đội bóng châu Âu chú trọng các pha phối hợp ngắn từ giữa sân, còn tuyển Úc chơi thận trọng, đợi cơ hội phản công và những quả treo bóng bổng để phát huy lợi thế thể hình.

Chuyển trạng thái sắc nét

Phút 27, ngay sau khi Arda Guler dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn Patrick Beach, tình huống chuyển trạng thái sắc nét của "Socceroos" đã khai thông thế bế tắc. Nhận đường chuyền của Paul Okon-Engstler, tiền đạo trẻ Nestory Irankunda nhanh chóng bứt tốc, loại bỏ 3 hậu vệ của Thổ Nhĩ Kỳ và đánh bại Ugurcan Cakir. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại World Cup của Irankunda, chân sút sinh năm 2006 đang khoác áo Watford.

Nestory Irankunda (trái) lập công trong trận đầu tiên được thi đấu tại World Cup

Thổ Nhĩ Kỳ lập tức đáp trả bằng cú sút xa rất căng của Abdulkerim Bardakci nhưng người gác đền tuyển Úc đã có pha cứu thua xuất sắc. Lúc này, các chân sút của HLV Vincenzo Montella thật sự gặp khó trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của đại diện xứ chuột túi.

Hàng hậu vệ 5 người của "Socceroos" thi đấu tập trung và chặt chẽ, khiến Thổ Nhĩ Kỳ không còn nhiều không gian xử lý và chỉ có thể dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Phút 43, Okon-Engstler để mất bóng nguy hiểm. Dù vậy, sự thiếu quyết đoán của tiền vệ Orkun Kokcu mang lại đủ thời gian cho các cầu thủ Úc kịp lùi về phá bóng.

Trong khi đại diện châu Âu vẫn miệt mài tìm cách xuyên thủng mành lưới tuyển Úc thì "Socceroos" suýt nhân đôi cách biệt nếu Irankunda dứt điểm chính xác hơn. Đó là lời cảnh báo dành cho Thổ Nhĩ Kỳ đang có phần lơ là phòng ngự để dồn toàn lực gỡ hòa.

Các pha tấn công của đại diện châu Âu đều bị vô hiệu hóa

Đầu hiệp 2, ngôi sao được kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ là Kenan Yildiz vào sân thay thế Bariş Alper Yilmaz. Cầu thủ của Juventus chơi tốt hơn ở hành lang cánh trái nhưng các pha tấn công của đại diện châu Âu đều bị vô hiệu hóa bởi hàng thủ bọc lót hiệu quả của Úc.

Hàng công Thổ Nhĩ Kỳ (giữa) hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự của tuyển Úc

Phút 56, Irankunda chuyền hỏng khiến Okon-Engstler buộc phải phạm lỗi với Guler. Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả đá phạt cách khung thành Úc khoảng 25 m. Tiền vệ Real Madrid có cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Beach tiếp tục tỏa sáng và cứu thua cho đội bóng xứ chuột túi.

Sức ép từ các học trò của HLV Vincenzo Montella ngày càng gia tăng. Hàng loạt pha dứt điểm của Yildiz, Guler và Mehmet Zeki Çelik được tung ra song vẫn chưa thể tạo khác biệt.

Điều mà Thổ Nhĩ Kỳ thiếu nhất lúc này chính là sự hiệu quả của Úc.









Phút 75, hàng thủ lỏng lẻo của đại diện châu Âu mở ra cơ hội cho Connor Metcalfe. Tiền vệ này quyết định sút xa và bàn thắng đã đến cho "Socceroos". Đoàn quân HLV Tony Popovic không tấn công nhiều nhưng mỗi lần họ chủ động lên bóng đều để lại dấu ấn.

Arda Guler hoạt động khá năng nổ nhưng không thể mang về bàn thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ

Sau 2 bàn thua, cả tinh thần lẫn thể lực của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tương đối sa sút. Cùng màn trình diễn xuất thần của thủ thành Beach, Guler và đồng đội đành chấp nhận trận thua trắng 0-2 trước Úc.