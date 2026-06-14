Scotland thắng trận đầu tiên tại World Cup sau 36 năm

Kiểm soát thế trận tốt hơn









Cuộc đối đầu giữa Scotland và Haiti (sáng 14-6) diễn ra tương đối cân bằng dù đại diện châu Mỹ bị đánh giá thấp hơn hẳn. Thầy trò HLV Steve Clarke kiểm soát thế trận tốt hơn trong 10 phút đầu tiên. Phút 13, Che Adams phạm lỗi với Jean Jacques, mang về quả đá phạt cho Haiti.

John McGinn mang về chiến thắng đầu tiên cho Scotland sau 36 năm

Ở khoảng cách hơn 30 m, tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde của Wolves đưa bóng vọt xà ngang. Nhưng từ cơ hội bị bỏ lỡ này, "Les Grenadiers" dần chơi khởi sắc hơn. Họ tạo ra sức ép nhờ các pha chuyển đổi trạng thái. Tốc độ của Wilson Isidor khiến tiền đạo này nhiều lần va chạm với Grant Hanley của Scotland trong vòng cấm.

Ngược lại, đội hình lùi sâu của Haiti ngăn cản khá hiệu quả các mũi nhọn tấn công của đại diện châu Âu. Khoảng 10 phút sau khi Scott McTominay thử vận may bằng cú sút xa rất căng đưa bóng trúng cột dọc, Scotland mới có tình huống hiếm hoi thoát xuống đáy biên.

Đó cũng là điểm mạnh của đoàn quân HLV Steve Clarke và họ đã thành công chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Từ đường phất dài của Hanley, Adams chuyền bóng cho Ben Gannon-Doak.

Pha xử lý của cầu thủ chạy cánh này bị thủ môn Johny Placide bắt bài, nhưng John McGinn có mặt kịp thời để dứt điểm, mở tỉ số cho Scotland. Trong 26 tuyển thủ Scotland dự World Cup 2026, tiền vệ của Aston Villa là người có nhiều bàn thắng nhất cho "đội quân Tartan".

Sau bàn thua, Haiti tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công và có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương. Thế nhưng, tính chính xác trong khâu cuối cùng của các chân sút châu Mỹ khá hạn chế. Thầy trò HLV Sebastien Migne có 8 cú dứt điểm ở hiệp 1, nhiều hơn cả Scotland, song Isidor, Ruben Providence và Frantzdy Pierrot đều sút bóng chệch khung thành. Pha bóng trúng đích duy nhất lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Angus Gunn.





Nền tảng thể lực sung mãn

Sang hiệp 2, Scotland chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ lùi phần lớn cầu thủ về phần sân nhà khiến khoảng trống dành cho Haiti không còn nhiều. Nền tảng thể lực sung mãn của "Les Grenadiers" giúp đội bóng châu Mỹ chơi tốc độ cao hơn xuyên suốt phần còn lại của trận đấu. Dù vậy, một số cơ hội mà Scotland tạo ra lại cho thấy mức độ nguy hiểm cao hơn. Nếu McGinn nắn nót hơn trong tình huống thuận lợi ở phút 73 thì cách biệt đã nhân đôi cho đại diện châu Âu.

Haiti (trái) chơi rất nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa trước Scotland

Haiti rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Scotland giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của "đội quân Tartan" tại World Cup kể từ năm 1990, đồng thời là lần đầu sau trận thắng New Zealand ở World Cup 1982 mà Scotland có niềm vui trọn vẹn trong ngày ra quân.