Khoa học

Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan

Anh Thư

(NLĐO) - Hai bộ hài cốt nằm ôm nhau trong một ngôi mộ 800 năm tuổi ở TP Opole - Ba Lan đã đặt ra cho các nhà khoa học nhiều câu hỏi.

Theo Live Science, cuộc khai quật khảo cổ trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Suy tôn Thánh giá ở TP Opole - Ba Lan, một nhà thờ cổ nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 13, đã làm lộ ra một ngôi mộ đôi kỳ lạ với hai bộ hài cốt nằm ôm nhau.

Một trong hai người được chôn cất theo nghi thức Kitô giáo điển hình thời bấy giờ: Nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo thân. Người kia được đặt nằm nghiêng, một tay đặt dưới đầu người kia, như thể đang ôm người kia vào lòng, cho thấy họ được chôn cùng lúc.

Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy họ cùng là nữ giới, không có quan hệ huyết thống.

Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan - Ảnh 1.

Hai bộ hài cốt nữ giới ôm nhau được tìm thấy trong ngôi mộ đôi ngay cạnh tường nhà thờ cổ ở Ba Lan - Ảnh: Magdalena Przysiężna-Pizarska

"Việc phát hiện ra một kiểu chôn cất bất thường trong một khung cảnh độc đáo như vậy đương nhiên đã làm dấy lên những câu hỏi về bản chất mối quan hệ giữa những cá nhân được chôn cất cùng nhau trong một ngôi mộ" - nhà nhân chủng học sinh học Agata Cieślik từ Viện Miễn dịch học và trị liệu thực nghiệm Ludwik Hirszfeld (Ba Lan), cho biết.

Các ngôi mộ đôi không phải điều hiếm thấy trên thế giới, nhưng thường dành cho các cặp vợ chồng. Vì vậy ngôi mộ ở Ba Lan đã đặt ra nhiều câu hỏi.

Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan - Ảnh 2.

Hiện trường cuộc khai quật khảo cổ bên trong nhà thờ nổi tiếng ở Ba Lan - Ảnh: Magdalena Przysiężna-Pizarska

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports, ngôi mộ này là trường hợp chôn cất đôi đồng giới được xác nhận đầu tiên ở Ba Lan thời Trung cổ.

Nhiều giả thuyết được tính đến. Ở Ba Lan thời đó có một số kiểu chôn cất kỳ lạ nhằm ngăn chặn những người bị cáo buộc là ma cà rồng sống lại.

Nhưng vị trí chôn cất của 2 bộ hài cốt này đã bác bỏ giả thuyết đó. Ngôi mộ đôi được đặt ngay cạnh tường nhà thờ, một vị trí linh thiêng.

Giả thuyết cho rằng họ là một cặp tình nhân cũng không hợp lý. "Các luật và tôn giáo thời Trung cổ lên án gay gắt các mối quan hệ đồng giới, thường trừng phạt họ bằng án tử hình. Nếu những người phụ nữ này bị nghi ngờ là tình nhân của nhau, họ sẽ không được chôn cất ở vị trí trang trọng như vậy" - các tác giả giải thích.

Vì vậy, mối liên hệ chính xác giữa những người phụ nữ này vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phân tích di truyền các ngôi mộ cổ cùng thời khác trong tương lai sẽ đem lại thêm manh mối.

Nơi thiên thạch đâm vào Trái Đất, dạng sự sống đặc biệt xuất hiện

