Nơi thiên thạch đâm vào Trái Đất, dạng sự sống đặc biệt xuất hiện

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, có thể là hơn 3,5 tỉ năm trước hoặc lâu hơn, Trái Đất xuất hiện các stromatolite, là những cấu trúc nhiều lớp được hình thành bởi các cộng đồng vi sinh vật sơ khai.

Mới đây, các nhà khoa học của Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc đã phát hiện ra stromatolite bên trong một hố thiên thạch 42.000 năm tuổi ở Hàn Quốc, thứ được chứng minh là một bản sao hoàn hảo của các "lò luyện sự sống" hàng tỉ năm trước.

Hố va chạm khổng lồ Hapcheon ở Hàn Quốc cung cấp manh mối về nơi cấu trúc sự sống stromatolite sơ khai xuất hiện - Ảnh: GOOGLE EARTH

Theo Sci-News, các stromatolite vừa được phát hiện có đường kính từ 10 đến 20 cm, nằm ở phần Tây Bắc của miệng hố va chạm Hapcheon ở Hàn Quốc.

“Các phân tích địa hóa học của stromatolite đã tiết lộ một số đặc điểm quan trọng, bao gồm dấu hiệu của cả vật liệu ngoài Trái Đất và đá nền xung quanh, cũng như bằng chứng về sự biến đổi do nước ở nhiệt độ cao gây ra” - nhóm tác giả cho biết.

Các lớp bên trong cho thấy tín hiệu thủy nhiệt mạnh hơn. Điều này thể hiện chúng được hình thành trong một giai đoạn sớm hơn, nóng hơn.

Nhìn chung, các phát hiện này chứng minh các stromatolite đã ra đời trong hồ nước nóng sau khi va chạm, trước khi nó dần nguội đi.

Mặc dù hố Hapcheon mới 42.000 năm tuổi, nhưng quá trình tương tự có thể đã xảy ra trong các hố va chạm tương tự hàng tỉ năm về trước.

Một bức tranh về sự khởi nguồn của sự sống được vẽ nên: Các hố va chạm liên đại Thái Cổ (4 tỉ đến 2,5 tỉ năm trước) đã đóng vai trò như "lò luyện sự sống", nơi vật liệu ngoài hành tinh từ vụ va chạm kết hợp với vật liệu Trái Đất, thúc đẩy stromatolite hình thành.

Các stromatolite này quy tụ những vi sinh vật sản sinh oxy mạnh, đóng vai trò như những ốc đảo oxy, tạo điều kiện cho các dạng sống "cao cấp" hơn xuất hiện, đồng thời là nền tảng cho Sự kiện Oxy hóa lớn 2,4 tỉ năm trước.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment.