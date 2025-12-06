HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bí ẩn quan tài treo ở Trung Quốc, Việt Nam dần hé lộ

Anh Thư

(NLĐO) - Trên một số vách núi ở Trung Quốc và Đông Nam Á có những chiếc quan tài bí ẩn được treo bởi những nhóm dân cư cũng vô cùng bí ẩn.

Trong 30 năm qua, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận hàng trăm quan tài treo trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Giờ đây, một nhóm nghiên cứu từ Trung Quốc và Thái Lan đã tìm kiếm chủ nhân của nghi thức tang lễ độc đáo này nhờ vào một cuộc phân tích DNA.

Bí ẩn quan tài treo hàng ngàn năm trên vách núi được phá vỡ - Ảnh 1.

Quan tài treo ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc - Ảnh: CỤC DI TÍCH VĂN HÓA THÀNH PHỐ CHIÊU THÔNG

Trong nghiên cứu chủ trì bởi Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc lần này, 11 bộ hài cốt tại 4 địa điểm quan tài treo ở miền Tây Nam Trung Quốc lục địa và đảo Đài Loan - Trung Quốc; cũng như 4 bộ hài cốt khác từ các quan tài được đặt trong hang động trên núi ở Thái Lan đã được xét đến.

Chiếc quan tài lâu đời nhất trong số đó có niên đại lên tới 2.300 năm trước.

Lần theo các ghi chép lịch sử, các nhà nghiên cứu đối chiếu DNA của những người trong quan tài với bộ gien của những người thuộc dân tộc Bố Y hiện đại đang sinh sống ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Người Bố Y là một nhóm dân tộc thiểu số hiện sống chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc và vùng núi phía Bắc Việt Nam, nhưng có quan hệ di truyền mật thiết với một số nhóm dân cư ở các nước Đông Nam Á khác.

Kết quả đã xác nhận những người Bố Y hiện đại và cả nhóm dân cư bí ẩn có tập tục treo quan tài đều có mối liên hệ di truyền chung với một nhóm người sống cách đây 4.000-4.500 năm ở Vân Nam - Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á.

"Những dấu vết di truyền còn sót lại cung cấp bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc chung và sự tiếp nối văn hóa vượt qua ranh giới quốc gia hiện đại" - các tác giả viết trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Theo Live Science, cuộc nghiên cứu còn chỉ ra rằng văn hóa tổ tiên của người Bố Y từng phổ biến và lan rộng trong khu vực hơn nhiều so với ngày nay, ở các vùng thuộc địa phận Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Việt Nam, cũng là các quốc gia có các di chỉ khảo cổ quan tài treo.

Riêng truyền thống treo quan tài dường như được khởi xướng bởi một nhóm tổ tiên người Bố Y sống ở dãy núi Vũ Di thuộc tỉnh Phúc Kiến miền Đông Nam Trung Quốc tận 3.400 năm trước.

Một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

Một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy một thứ đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm, ở nơi mà họ cho rằng từng hiện diện sự sống ngoài hành tinh.

Phát hiện kỳ bí: Người đầu vuông trong mộ cổ

(NLĐO) - Một bộ hài cốt với hộp sọ hình vuông đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ hơn ngàn năm tuổi ở Mexico.

Tàu vũ trụ NASA đã thả xuống một vật liên quan đến sự sống

(NLĐO) - Một nhóm nghiên cứu từ Mỹ và Nhật đã tìm thấy dạng "khối xây dựng sự sống" quan trọng trong mẫu vật tàu OSIRIS-REx.

Đông Nam Á Vân Nam Trung Quốc quan tài treo Bố Y
