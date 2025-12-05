Phát hiện kỳ bí: Người đầu vuông trong mộ cổ

Theo Viện Nhân chủng học và lịch sử Quốc gia Mexico (INAH), đây là lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ một bộ hài cốt như thế được ghi nhận ở bang Tamaulipas, miền Đông Bắc Mexico.

Tuy nhiên, họ khẳng định đó không phải là người ngoài hành tinh hay một căn bệnh bí ẩn, mà là bằng chứng về một tập tục cổ xưa đã thất truyền.

Khu khảo cổ Balcón de Montezuma, nơi ngôi mộ cổ của "người đầu vuông" được khai quật - Ảnh: INAH

Theo Ancient Origins, ngôi mộ cổ này thuộc về một người đàn ông ngoài 40 tuổi, sống vào thời kỳ Trung Mỹ Cổ điển (năm 400-900 Công nguyên), tại khu vực hiện là khu khảo cổ Balcón de Montezuma.

Đây là bằng chứng đầu tiên về việc làm biến dạng hộp sọ có chủ đích được tìm thấy tại khu đô thị cổ xưa nằm trên dãy núi Sierra Madre Oriental dọc theo bờ biển vịnh Mexico này.

Phần đầu được làm biến dạng thành hình vuông của bộ hài cốt trong mộ cổ - Ảnh: INAH

Tuy không phổ biến như kiểu làm thuôn dài hộp sọ, kiểu "đầu vuông" này đã từng được ghi nhận ở một số khu khảo cổ ở Mexico như El Zapotal ở bang Veracruz, gần đây nhất là ở khu vực người Maya từng sinh sống.

"Phong cách" mỗi nơi có chút khác biệt: Tại El Zapotal phần trán dẹt nhô cao hơn, trong khi mẫu vật Balcón de Montezuma lại có trán thấp hơn.

Tuy nhiên, kết quả phân tích đồng vị oxy ổn định của các mẫu bioapatite xương và collagen từ răng và xương của một bộ hài cốt khác được tìm thấy gần đó cho thấy khu nghĩa trang cổ này là của những người có nguồn gốc địa phương, sinh ra và chết đi trên dãy Sierra Madre Oriental.

Do vậy, nhóm dân cư này có vẻ không có mối quan hệ di cư trực tiếp với các nhóm tại các khu khảo cổ nói trên.

Mặc dù loại trừ khả năng di cư trực tiếp, các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng tập tục này có thể mang ý nghĩa văn hóa khác biệt.

Đặc điểm riêng biệt này đã tồn tại trong nhiều thế kỷ như một chỉ báo về các mối quan hệ khác nhau giữa các dân tộc sinh sống ở khu vực này thời tiền Columbus, từ Bán đảo Yucatán của Mexico đến bang Florida nước Mỹ.