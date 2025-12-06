Một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Adrian Broz đến từ Đại học Purdue (Mỹ), thành viên nhóm điều hành sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa Perseverance, đã xác định được một loại khoáng sét giàu nhôm gọi là kaolinite ở khu vực Jezero Crater của hành tinh này.

Đó là bằng chứng cho thấy nơi đây có thể từng sở hữu khí hậu nhiệt đới ẩm, thậm chí là một môi trường giống với rừng mưa nhiệt đới.

Đó là kiểu môi trường chúng ta vẫn thấy ở Đông Nam Á, vùng Amazon và một số khu vực gần xích đạo khác ở Trái Đất ngày nay.

Cảnh quan hành tinh đỏ với những mảnh đá được cho là chỉ có thể được tạo ra với khí hậu nhiệt đới ẩm, trong một môi trường hội tụ các điều kiện tương tự rừng mưa nhiệt đới - Ảnh: NASA

Theo Sci-News, phát hiện này đến từ những bức ảnh mà Perseverance chụp bề mặt hành tinh đỏ, cho thấy hàng ngàn mảnh đá nhỏ, sáng màu.

Một số mảnh đá có dấu hiệu quang phổ đặc trưng của kaolinite.

Ở Trái Đất, khoáng chất này được tìm thấy phổ biến nhất trong các khu rừng mưa nhiệt đới, giống kiểu rừng phổ biến ở Việt Nam và các vùng nhiệt đới ẩm khác. Nó được sản sinh ra từ quá trình phong hóa đá dưới tác động của lượng mưa lớn, kéo dài qua nhiều năm tháng.

Tầng đất giàu kaolinite nhất là tầng đất cổ cổ bị phong hóa sâu hình thành dưới điều kiện lượng mưa cao trong các thời kỳ khí hậu nhà kính trên Trái Đất.

Ngoài ra, kaolinite cũng có thể được sản sinh khi nước nóng từ các hệ thống thủy nhiệt dưới đáy biển tác động đến đá qua thời gian dài.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Communications Earth & Environment, nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu Perseverance để so sánh thành phần hóa học và quang phổ phản xạ của các mảnh đá kaolinite với các loại đất cổ bị phong hóa sâu và các trầm tích thủy nhiệt chứa kaolinite ở Trái Đất.

Kết quả cho thấy sự làm giàu nhôm và titan, cùng với sự cạn kiệt sắt và magiê, không giống như các trầm tích thủy nhiệt, mà giống đất cổ trong rừng mưa nhiệt đới hơn.

"Mọi sự sống đều cần nước. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ về khả năng những tảng đá này trên Sao Hỏa đại diện cho một môi trường được tạo ra bởi lượng mưa, thì đó thực sự là một nơi đáng kinh ngạc, có thể sinh sống được, nơi sự sống có thể từng phát triển mạnh mẽ" - tiến sĩ Broz nói.

Giai đoạn mà hành tinh đỏ có nước và Jezero Crater có thể là một đồng bằng sông với khí hậu nhiệt đới ẩm, môi trường tương tự rừng mưa nhiệt đới - mặc dù có thể chưa kịp có cây - có thể đã lùi xa vài tỉ năm trước.

Nhưng NASA vẫn kỳ vọng có thể tìm thấy sự sống còn ẩn nấp đâu đó, hoặc ít nhất là bằng chứng về sự sống cổ đại. Đó là nhiệm vụ chính của robot săn sự sống ngoài hành tinh Perseverance và "tiền bối" Curiosity đang hoạt động ở Gale Crater.