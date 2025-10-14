HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Sau 40.000 năm, sinh vật cổ đại trong hầm quân sự Alaska sống lại

Anh Thư

(NLĐO) - Những sinh vật bé nhỏ bị "phong ấn" hàng thiên niên kỷ bên dưới lớp băng vĩnh cửu đã thực sự sống lại trong phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vi sinh vật học và địa hóa học Tristan Caro từ Đại học Colorado ở Boulder (CU Boulder - Mỹ) đã thu thập những sinh vật bé nhỏ cổ đại từ lớp đất đóng băng vĩnh cửu bên trong một hầm quân sự ở bang Alaska - Mỹ.

Chúng là những vi khuẩn cổ đại, đã ngủ yên 40.000 năm. Nhưng tại phòng thí nghiệm, khi được cung cấp điều kiện phù hợp, chúng đã thức giấc.

Sau 40.000 năm, sinh vật cổ đại trong hầm quân sự Alaska sống lại - Ảnh 1.

Các mẫu đất đóng băng vĩnh cửu chứa vi sinh vật 40.000 năm được khai thác từ vách hầm quân sự ở Alaska - Ảnh: CU BOULDER

Những mẫu vật này đã được nhóm tác giả thu thập từ một cơ sở của Quân đoàn Công binh Lục quân Mỹ, nằm sâu hơn 100 m dưới lòng đất băng giá Alaska.

Trong phòng thí nghiệm, họ ủ chúng ở nhiệt độ mát mẻ 3,8°C và 12,2°C, mô phỏng điều kiện mùa hè ở Alaska trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ban đầu, vi khuẩn phát triển chậm chạp, một số chủng chỉ thay thế một trong 100.000 tế bào mỗi ngày.

Để so sánh, hầu hết các chủng vi khuẩn nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có xu hướng thay thế hoàn toàn quần thể của chúng chỉ trong vài giờ.

Tuy nhiên, sau 6 tháng, các vi khuẩn trong đất đóng băng vĩnh cửu bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, như thể cuối cùng đã bị thuyết phục thức giấc sau giấc ngủ đông dài 40.000 năm.

"Đây không phải là mẫu vật chết theo bất kỳ nghĩa nào. Chúng vẫn có khả năng duy trì sự sống mạnh mẽ, có thể phân hủy chất hữu cơ và giải phóng dưới dạng carbon dioxide" - nhà nghiên cứu Caro nói với Science Alert.

Nhưng đó không phải là một phép màu. Trong tự nhiên, khi băng vĩnh cửu tan chảy dưới tác động của biến đổi khí hậu, các sinh vật bé nhỏ giống như trong mẫu vật của nhóm nghiên cứu cũng sẽ sống dậy.

Chúng sẽ tiêu thụ bất kỳ vật chất đang phân hủy nào xung quanh, giải phóng thêm khí methane và carbon dioxide vào khí quyển, làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu.

Đó là một lời cảnh báo đối với nhân loại, giữa bối cảnh những vùng băng giá Bắc Cực và Nam Cực đang nóng dần lên, tình trạng tan băng dần diễn ra ở các tầng đất đóng băng vĩnh cửu sâu hơn và cổ xưa hơn.

