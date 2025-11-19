Bị cáo Hằng Du mục khai lý do nộp dư tiền khắc phục hậu quả

Tại phiên toà ngày 19-11, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du mục, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt) khai rằng mình trực tiếp quay và đăng tải các video quảng bá sản phẩm lên trang cá nhân. Toàn bộ kịch bản đều do đơn vị sản xuất xây dựng sẵn, bị cáo chỉ thực hiện theo.



Hằng cho biết mình không tham gia nhóm vận hành chung của sản phẩm mà chủ yếu trao đổi qua tin nhắn và các cuộc họp trực tuyến, hầu như không gặp mặt trực tiếp các cổ đông khác. Bị cáo thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc xác thực thông tin trước khi quay video, dù bản thân là cổ đông và là người sở hữu sản phẩm.

"Đây là thiếu sót của công ty bị cáo" – Nguyễn Thị Thái Hằng nói.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng

Theo lời khai, thông qua các buổi livestream bán hàng, bị cáo này còn nhận hơn 178 triệu đồng tiền hoa hồng tiếp thị liên kết. Dù là cổ đông, bị cáo vẫn tham gia hình thức tiếp thị này nên vẫn được hưởng khoản hoa hồng như những KOL khác. Hằng cho biết Thùy Tiên và Quang Linh cũng được hưởng phí tiếp thị liên kết từ sản phẩm.

"Bản thân bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm của một KOL có sức ảnh hưởng. Nếu biết sự thật về sản phẩm, bị cáo sẽ không làm. Bị cáo không bao giờ dùng uy tín của mình để đánh đổi" – Hằng trình bày trước tòa.

Qua quá trình điều tra, bị cáo nhận thấy mình đã tắc trách, thiếu trách nhiệm, phó mặc việc vận hành cho các thành viên khác. Hằng nói đây là bài học sâu sắc đối với mình.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã tự nguyện khắc phục 2,7 tỉ đồng. Bị cáo khai đã căn cứ trên phần trăm cổ phần tại Công ty Chị Em Rọt để nộp khắc phục và biết mình đã nộp dư.

Khi được hỏi lý do nộp vượt phần trách nhiệm của mình, Hằng giải thích: "Bị cáo biết là khắc phục dư nhưng một số anh chị trong HĐQT không đủ điều kiện. Bị cáo muốn góp phần để hỗ trợ, chung tay với họ khắc phục hậu quả".

Trước lời khai của bị cáo, HĐXX nhấn mạnh trách nhiệm của bị cáo không chỉ là khắc phục hậu quả vụ án mà còn là trách nhiệm đối với người tiêu dùng, bao gồm cả thiệt hại về sức khỏe, nếu có.