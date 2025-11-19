HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Các bị cáo khai bất nhất về lý do tăng lợi nhuận cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) – Trước câu hỏi ai là người đề xuất tăng tỷ lệ góp vốn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, nhiều bị cáo đã có trả lời khác nhau

Ngày 19-11, TAND TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng".

Lê Thành Công là người thứ hai bị xét hỏi. Theo cáo buộc, với tư cách cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt, Lê Thành Công trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Nguyễn Phong (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life). 

Công tiếp nhận thông tin từ Nguyễn Phong, sau đó truyền đạt lại cho Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Lê Thành Công lý giải vì sao quản lý của Quang Linh Vlogs đề xuất tăng lợi nhuận cho hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thành Công

Theo Công, từ lúc lên ý tưởng đều thông qua cổ đông công ty, Công không nắm rõ quy trình phân phối sản phẩm, "phó mặc cho Nguyễn Phong". 

Trước đó, Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty Chị Em Rọt) lại khai "phó mặc cho Công" vì Công có kiến thức còn Tuấn Linh thì "thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm".

Bị cáo Tuấn Linh còn khai các bị cáo cùng lên ý tưởng và thực hiện. Sau phiên live đầu tiên (đặt trước hàng), đã bán được hơn 400 triệu đồng, các bị cáo đánh giá sản phẩm được ưa chuộng nhiều. 

HĐXX hỏi ai là người đề xuất tăng tỷ lệ góp vốn cho Thuỳ Tiên lên 30% (làm tăng tỷ lệ lợi nhuận Thủy Tiên được hưởng lên 30%). Tuấn Linh trả lời: "Bị cáo không nhớ là ai đã đề nghị tăng phần trăm cổ phần của Thuỳ Tiên, có lẽ là Thuỳ Tiên".

Còn Lê Thành Công (người đề xuất cho Thuỳ Tiên tham gia quảng bá, kinh doanh sản phẩm kẹo Kera) khai sau phiên live đầu tiên, Trần Chí Tâm đã đề xuất tăng phần trăm lên cho Thuỳ Tiên.

Công khai Tâm là trợ lý của Quang Linh, tham gia vào công ty để lấy thông tin, truyền đạt lại cho Quang Linh nhưng lại đề xuất tăng phần trăm góp vốn, hưởng lợi cho Thuỳ Tiên. HĐXX hỏi Tâm có vai trò gì mà đề xuất thì bị cáo này nói: "Có thể do Tâm thấy Tiên có vai trò lớn trong công ty. Hoặc có thể trong khi Công ty Chị Em Rọt kinh doanh nhiều sản phẩm, riêng Tiên chỉ tham gia sản phẩm này".

Sau cùng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên thừa nhận mình là người tự đề xuất tăng phần trăm góp vốn vì thấy dự án kinh doanh của Lê Thành Công hay.

Tin liên quan

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa

(NLĐO) - Hơn 56.000 khách hàng và đại diện Công ty Asia vắng mặt tại phiên xử.

CLIP: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du mục trong phòng xử

(NLĐ)- Sáng nay Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị xét xử sau 6 tháng bị bắt vì lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Hình ảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên

(NLĐO) - Hơn 7 giờ sáng, lực lượng chức năng đã áp giải Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlog đến TAND TP HCM chờ xét xử.

