Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai các bước đi đều hỏi "giám đốc Dung"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai các bước đi đều hỏi "giám đốc Dung"

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO)– Chủ tọa yêu cầu làm rõ trong thời gian chịu sự quản lý của Công ty Sen Vàng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn tham gia kinh doanh...

Ngày 19-11, TAND TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội lừa dối khách hàng.

Tại toà, chủ toạ đặt câu hỏi vì sao trong thời gian hoạt động nghệ thuật dưới sự quản lý của Công ty Sen Vàng, Thùy Tiên lại trở thành cổ đông của dự án kinh doanh kẹo Kera. 

Trả lời HĐXX, Thùy Tiên cho biết trước khi hợp tác với Công ty Chị Em Rọt trong dự án kẹo Kera, cô đã xin ý kiến công ty, cụ thể là người quản lý trực tiếp là "giám đốc Dung". "Được đồng ý, bị cáo mới làm" – Thùy Tiên khai.

Thùy Tiên khai các bước đi đều hỏi ý kiến bà chủ Công ty Sen Vàng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Theo kết luận điều tra, khi bê bối liên quan đến kẹo Kera nổ ra, Thùy Tiên đã đề nghị Công ty Sen Vàng đứng ra ký một hợp đồng dịch vụ quảng cáo với Công ty Chị Em Rọt để "hợp thức hóa" vai trò của mình. 

Sen Vàng là đơn vị quản lý hình ảnh và hoạt động nghề nghiệp của Thùy Tiên sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, với hợp đồng quy định công ty đại diện cho hoa hậu trong việc xây dựng hình ảnh, làm việc với đối tác, thương thảo hợp đồng và sắp xếp lịch trình.

Hợp đồng này được ký vào tháng 3-2025 nhưng lại ghi lùi ngày hiệu lực về tháng 12-2024, tức trước thời điểm Thùy Tiên bắt đầu quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. 

Việc lùi ngày khiến nội dung thể hiện rằng Thùy Tiên chỉ là người thực hiện dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận với Sen Vàng, không phải cổ đông hay người tham gia kinh doanh kẹo Kera. 

Cơ quan điều tra cho rằng mục đích của việc lập hợp đồng mang tính "khống" này là giúp Thùy Tiên né tránh trách nhiệm, giảm sự liên đới của cô trong hoạt động kinh doanh sản phẩm; trong khi đó, Sen Vàng và các cá nhân liên quan không được hưởng lợi nên không bị xem là đồng phạm.

Tại tòa, chủ tọa nhiều lần truy hỏi Thùy Tiên về người đã tư vấn cách "hợp thức hóa" hồ sơ và bị cáo trả lời "Nhiều người tư vấn nên không nhớ".

Quan điểm của cơ quan công tố

Đại diện VKSND TPHCM đánh giá công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách phẩm chất, công dụng cũng như việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tuy nhiên trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thức Thùy Tiên đã không kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo là rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,93%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Các bị cáo cũng biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap. Các bị cáo cũng không biết nguồn gốc thành phần nguyên liệu được sử dụng nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm ghi có 10 loại bột rau củ khoảng chiếm tỉ lệ 28,3%.

Đồng thời các bị cáo cũng đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản quay video và nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên nền tảng xã hội.

Hành vi này dẫn đến từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-5-2024, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng và mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera. Tổng số tiền thu được từ những giao dịch này là hơn 17,5 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính được xác định 12,4 tỉ đồng.

VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt các bị cáo trong vụ án. Theo đó, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công, mỗi bị cáo chịu mức án từ 3 đến 4 năm tù; đối với Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mỗi bị cáo chịu mức án từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, mỗi bị cáo phải nộp 50 triệu đồng.


Tin liên quan

Ai tư vấn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cách trốn trách nhiệm?

Ai tư vấn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cách trốn trách nhiệm?

(NLĐO) - Chủ toạ phiên toà cảnh báo người tư vấn cho Thùy Tiên cách trốn trách nhiệm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đề nghị mức án đến 2 năm 6 tháng tù

(NLĐO) - Sau phần xét hỏi công khai tại toà, đại diện VKSND TPHCM giữ quan điểm truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng".

CLIP: Hoa hậu Thùy Tiên và các bị cáo khác thừa nhận sai phạm trong vụ án kẹo Kera

(NLĐO) - Sáng nay Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs bị xét xử sau 6 tháng bị bắt vì lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Thùy Tiên kẹo Kera xét xử Quang Linh Vlog Hằng Du mục Chị Em Rọt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo