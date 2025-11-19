HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đề nghị mức án đến 2 năm 6 tháng tù

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Sau phần xét hỏi công khai tại toà, đại diện VKSND TPHCM giữ quan điểm truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng".

Ngày 19-11, TAND TP HCM đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm: Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị đề nghị mức án đến 2 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Thuỳ Tiên

Sau phần xét hỏi công khai tại toà, đại diện VKSND TPHCM giữ quan điểm truy tố về tội "Lừa dối khách hàng".

Đề nghị mức án

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Tuấn Linh, Thành Công, mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù; đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Đại diện VKSND TP HCM nhận định tại toà, các bị cáo đã đều thành khẩn khai nhận. Lời khai của các bị cáo thống nhất với lời khai tại giai đoạn điều tra. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc quảng cáo bán hàng sản phẩm kẹo Kera. 

Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Kết quả giám định cũng đã xác định rằng hàm lượng thành phần thực tế có trong kẹo Kera không như bản công bố và không như thông tin mà các bị cáo phát ngôn trong các clip giới thiệu quảng bá sản phẩm.

Về tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực hành vi, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. 

Các bị cáo biết rõ việc đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật về sản phẩm để bán hàng. Hành vi này nguy hiểm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh với những người bán hàng khác. Đồng thời, sản phẩm là thực phẩm nên có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các bị cáo đã bất chấp, lợi dụng sự nổi tiếng của một số cá nhân để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội (nơi tiếp cận số đông đảo những người tiêu dùng) để bán hàng và thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, là hành vi nguy hiểm cho xã hội ở mức độ nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hai bị cáo Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công có vai trò ngang nhau và cao hơn các bị cáo còn lại. Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh có vai trò ngang nhau và  xếp sau Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.

Nhiều tình tiết giảm nhẹ

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đã động viên gia đình cùng những người liên quan nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Mặt khác, các bị cáo đã cùng bàn bạc thống nhất việc Công ty chị em Rọt hoàn tiền cho các khách hàng có yêu cầu và thực tế công ty đã hoàn lại số tiền 1.333.222.989 đồng cho các khách hàng. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả

Các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh còn có nhiều thành tích, được tặng bằng khen trong quá trình lao động sản xuất nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu học tập hoặc công tác. Ngoài ra, các bị cáo đều có nhiều hoạt động thiện nguyện, do đó được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

