HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bị đánh gãy xương hàm vì lên Facebook xúc phạm vợ người khác

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nguyên nhân ban đầu vụ xô xát được xác định do anh Đ. vào bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ của Tiến trên Facebook.

Ngày 30-4, thông tin từ Công tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Vũ Quang Tiến. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-4, tại Tổ 3, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, giữa Vũ Quang Tiến (SN 1998) và Mai Thế Đ. (SN 1993) đã xảy ra xô xát. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đ. vào bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ của Tiến trên mạng xã hội Facebook, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại gay gắt. Không kiềm chế được bức xúc, Tiến đã cùng vợ đến tận nhà anh Đ. để "giải quyết".

Tại đây, mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Anh Đ. có hành vi cầm dao, gậy đe dọa, dù đã được người thân can ngăn. Trong lúc mất kiểm soát, Vũ Quang Tiến đã dùng hòn đá nặng khoảng 5,8 kg đập mạnh vào vùng mặt anh Đ., gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả, nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo người dân cần ứng xử văn minh trên không gian mạng, không đăng tải, bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Đồng thời, khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, giải quyết bằng biện pháp hợp pháp, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.

Tin liên quan

Ai đã tung clip cháu đánh cậu đang bị bệnh ở TPHCM lên mạng xã hội?

Ai đã tung clip cháu đánh cậu đang bị bệnh ở TPHCM lên mạng xã hội?

(NLĐO) - Ngay sau khi clip cháu đánh cậu ruột đang bị bệnh lên mạng xã hội, công an ở TPHCM đã khẩn trương vào cuộc, tìm ra người tung clip

Công an TPHCM bắt 3 thanh niên "nhận lệnh" qua mạng xã hội

(NLĐO) - Sau khi "nhận lệnh" qua mạng xã hội, nhóm thanh niên di chuyển từ An Giang lên TPHCM phạm tội và nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ

Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 thanh thiếu niên từ Hải Phòng sang Quảng Ninh hỗn chiến

(NLĐO)- Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo