Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 thanh thiếu niên từ Hải Phòng sang Quảng Ninh hỗn chiến

Ngày 22-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên địa bàn phường Yên Tử vào rạng sáng ngày 11-1, về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trang Facebook "Uông Bí 24h" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực gần vòng xuyến ngã ba đường quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Yên Tử tổ chức xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội TikTok, một nhóm gồm 13 nam thanh thiếu niên sinh sống tại TP Hải Phòng đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng tự chế gắn ống tuýp kim loại, đinh ba, súng ná cao su bắn đạn, vỏ chai thủy tinh; đồng thời mang theo áo phao, mặt nạ và sử dụng xe mô tô di chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau.

Khi di chuyển qua khu vực cầu Đá Bạc (phường Yên Tử), nhóm này đã gặp và xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích, truy đuổi với một nhóm gồm 9 nam thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến khoảng 1 giờ 24 phút ngày 11-1, tại đoạn đường từ Km3+400 Quốc lộ 10 (thuộc phường Yên Tử), hai nhóm đã sử dụng hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, chửi bới, truy đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Đáng chú ý, các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22, trú tại TP Hải Phòng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.