Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 thanh thiếu niên từ Hải Phòng sang Quảng Ninh hỗn chiến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 thanh thiếu niên từ Hải Phòng sang Quảng Ninh hỗn chiến

Tr.Đức

(NLĐO)- Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến.

Ngày 22-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên địa bàn phường Yên Tử vào rạng sáng ngày 11-1, về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố 20 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trang Facebook "Uông Bí 24h" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực gần vòng xuyến ngã ba đường quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Yên Tử tổ chức xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội TikTok, một nhóm gồm 13 nam thanh thiếu niên sinh sống tại TP Hải Phòng đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng tự chế gắn ống tuýp kim loại, đinh ba, súng ná cao su bắn đạn, vỏ chai thủy tinh; đồng thời mang theo áo phao, mặt nạ và sử dụng xe mô tô di chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau.

Khi di chuyển qua khu vực cầu Đá Bạc (phường Yên Tử), nhóm này đã gặp và xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích, truy đuổi với một nhóm gồm 9 nam thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến khoảng 1 giờ 24 phút ngày 11-1, tại đoạn đường từ Km3+400 Quốc lộ 10 (thuộc phường Yên Tử), hai nhóm đã sử dụng hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, chửi bới, truy đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Khởi tố 20 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Đáng chú ý, các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22, trú tại TP Hải Phòng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Hai nhóm học sinh lên mạng xã hội tập hợp lực lượng, hẹn nhau hỗn chiến

Hai nhóm học sinh lên mạng xã hội tập hợp lực lượng, hẹn nhau hỗn chiến

(NLĐO) - Mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã hẹn nhau qua mạng xã hội, mang theo hung khí, rượt đuổi trên nhiều tuyến đường.

Bắt giữ 2 đối tượng hỗn chiến ở TPHCM lẩn trốn xuống Tây Ninh

(NLĐO) – Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh tiến hành các thủ tục bàn giao người cùng tang vật cho phía Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền

Hỗn chiến "bom xăng" ở quận 8 cũ: Kẻ gây án lẩn trốn, nạn nhân biến mất bí ẩn

(NLĐO) - Sau gần 4 năm lẩn trốn, một trong những kẻ còn lại của vụ hỗn chiến đã bị bắt, trong khi nạn nhân lại "bặt vô âm tín".

thanh thiếu niên hỗn chiến Quốc lộ 10 mâu thuẫn trên mạng xã hội\
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo