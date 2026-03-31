Pháp luật

Ai đã tung clip cháu đánh cậu đang bị bệnh ở TPHCM lên mạng xã hội?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Ngay sau khi clip cháu đánh cậu ruột đang bị bệnh lên mạng xã hội, công an ở TPHCM đã khẩn trương vào cuộc, tìm ra người tung clip

Ngày 31-3, Công an phường Khánh Hội (TPHCM) thông tin đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người cháu có hành vi đánh cậu ruột đang bị bệnh tại một căn nhà trên địa bàn.

Theo đó, vào tối 28-3, lực lượng chức năng phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội (TPHCM). Nội dung clip cho thấy anh T.A.H (SN 1991) đã dùng tay tát ông T.N.H (SN 1966), là cậu ruột của anh H., cả hai cùng sinh sống tại địa chỉ này.

- Ảnh 1.

Công an phường Khánh Hội (TPHCM) đã tìm ra người tung clip lên mạng

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Khánh Hội đã nhanh chóng mời những người liên quan đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc. 

Do ông H. bị tai biến, nằm một chỗ và không thể di chuyển nên làm việc với cơ quan công an được thực hiện thông qua chị T.T.T (vợ ông H.) cùng bà T.T.K.T (mẹ của anh H.).

Tại buổi làm việc, vợ ông H. cho biết dù bị cháu tác động nhưng ông không bị thương tích nghiêm trọng. 

Nguyên nhân đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội được xác định là do chị T. trích xuất từ camera gia đình và gửi cho một người quen là bà Đ.T.L. để xem. Tuy nhiên, sau khi nhận được video, bà L. đã tự ý đăng tải lên mạng xã hội mà chưa có sự đồng ý của gia đình.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết mục đích đăng tải clip là để cộng đồng mạng bình luận, đánh giá hành vi trong video. 

Sau khi được giải thích về tính chất nhạy cảm và hệ lụy của việc phát tán nội dung liên quan đời sống riêng tư, bà L. đã nhận thức được hành vi của mình là không phù hợp và chủ động gỡ bỏ đoạn clip.

Bên cạnh đó, qua quá trình làm việc với gia đình, cơ quan chức năng ghi nhận anh T.A.H có dấu hiệu liên quan đến bệnh lý thần kinh. Gia đình đã đề nghị đưa anh đi khám và điều trị chuyên khoa. 

Do vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, đồng thời phía gia đình không yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật, Công an phường Khánh Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ gia đình đưa anh H. đến cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần để thăm khám và điều trị, đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình cũng như cộng đồng.

