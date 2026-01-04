Bị đối xử “phũ phàng”, HLV Maresca vẫn “chơi đẹp” với Chelsea

Nhà cầm quân người Ý chia tay vị trí HLV trưởng đội chủ sân Stamford Bridge vào đúng ngày đầu năm mới 2026, sau khi mối quan hệ với ban lãnh đạo câu lạc bộ rơi vào tình trạng đổ vỡ không thể hàn gắn.

Dù cuộc chia tay diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nhưng vị chiến lược gia 45 tuổi vẫn "chơi đẹp" khi từ chối khoản bồi thường có thể lên tới khoảng 14 triệu bảng từ phía Chelsea.

Chiến lược gia Enzo Maresca từ chối khoản tiền bồi thường 13 triệu bảng từ giới chủ Chelsea. SunSport

HLV Maresca ký hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với đội chủ sân Stamford Bridge vào năm 2024. Tại đây, cựu thuyền trưởng Leicester nhận mức lương khoảng 4 triệu bảng mỗi mùa. Việc ông rời đi chỉ sau 18 tháng đồng nghĩa Chelsea phải bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng khoảng 14 triệu bảng.

Quyết định "đường ai nấy đi" diễn ra chưa đầy 5 tháng sau khi HLV Maresca giúp Chelsea giành chức vô địch FIFA Club World Cup, nối tiếp thành công với danh hiệu UEFA Conference League.

Truyền thông xứ sở sương mù cho hay HLV Maresca tức giận trước việc bị ban lãnh đạo Chelsea "can thiệp quá mức" nên quyết định ra đi mà không bàn bạc hay thương lượng bất kỳ điều khoản nào.

Trong khi đó phía Chelsea cáo buộc ông Maresca "thiếu chín chắn về mặt cảm xúc".

Những thông tin cho rằng HLV Maresca lợi dụng sự quan tâm từ Juventus và Man City để gây sức ép buộc Chelsea phải ký hợp đồng mới đã bị phía ông bác bỏ hoàn toàn.

HLV Maresca cũng không hài lòng trước các cáo buộc cho rằng ông "đặt sức khỏe của các trụ cột như Reece James hay Cole Palmer vào tình thế rủi ro" khi cho họ thi đấu trái với khuyến cáo y tế.

Tuy nhiên, giọt nước tràn ly được cho là việc ông Maresca "không chấp nhận việc bản thân không có toàn quyền quyết định về chuyên môn trên sân cỏ".

Nhà cầm quân người Ý cho rằng hành động như thế từ phía lãnh đạo Chelsea đã "thiếu tôn trọng cầu thủ và người hâm mộ đội bóng".

Ông thừa nhận đã có những "bất đồng sâu sắc" với lãnh đạo câu lạc bộ xoay quanh việc lựa chọn đội hình xuất phát và các phương án thay người.

Chelsea được ví như "máy xay HLV" tại giải Ngoại hạng Anh nhưng đồng nghĩa họ cũng phải bồi thường số tiền không hề nhỏ. Quyết định sa thải trước thời hạn khiến Chelsea từng phải bồi thường cho HLV Thomas Tuchel năm 2022, Graham Potter (2023) và Mauricio Pochettino (2024) mỗi người 13 triệu.

Từ năm 2022 đến nay các quyết định sa thải trước thời hạn khiến Chelsea phải bồi thường số tiền lên tới 39 triệu bảng. Ảnh: SunSport








