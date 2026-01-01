Chelsea sa thải Enzo Maresca, tiếp tục là "cối xay" HLV

Tối 1-1, Chelsea chính thức phát đi thông báo chia tay HLV trưởng Enzo Maresca. Trong thông báo đăng tải trên trang chủ, Chelsea nêu rõ: "CLB bóng đá Chelsea và HLV Enzo Maresca đã chấm dứt hợp đồng. Với những mục tiêu quan trọng vẫn còn ở 4 đấu trường, bao gồm cả cuộc đua giành vé dự Champions League, Enzo và CLB tin rằng một sự thay đổi sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Chúng tôi chúc Enzo mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Enzo Maresca chưa kịp chia tay đã bị sa thải

Đổ vỡ sau chuỗi kết quả thất vọng

Theo The Guardian, mối quan hệ giữa Maresca và ban lãnh đạo Chelsea đã rơi vào tình trạng đổ vỡ hoàn toàn. Trước đó, các nhà báo uy tín như Fabrizio Romano và David Ornstein đồng loạt xác nhận Chelsea đã tổ chức cuộc họp khẩn và đi đến quyết định sa thải HLV Maresca, có hiệu lực ngay lập tức.

Đỉnh điểm mâu thuẫn sau trận Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 2-2

Căng thẳng lên tới đỉnh điểm sau trận hòa 2-2 trước AFC Bournemouth hôm 31-12. Đáng chú ý, Maresca không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận với lý do sức khỏe, song nhiều nguồn tin cho rằng ông chủ động từ chối nghĩa vụ truyền thông do đang cân nhắc tương lai và không hài lòng với một số khía cạnh trong dự án thể thao của Chelsea.

Thành tích có danh hiệu nhưng không bền vững

Enzo Maresca được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea vào mùa hè 2024, ký hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa, sau khi gây ấn tượng mạnh cùng Leicester City tại Championship.

Thành tích vô địch FIFA Club World Cup không đảm bảo ghế nóng của Enzo Maresca

Trong giai đoạn đầu, cựu trợ lý của Pep Guardiola đã để lại dấu ấn khi giúp Chelsea vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup – hai danh hiệu quan trọng, góp phần tô đậm bảng thành tích của đội bóng trong những mùa gần đây. Ông cũng đưa Chelsea giành suất trở lại Champions League.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đó dần bị lu mờ bởi phong độ sa sút ở mùa giải hiện tại dù đội có khởi đầu tốt. Tại Premier League, Chelsea chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất, rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, thậm chí gần nhóm nửa dưới hơn là top 3.

Trận hòa Bournemouth được xem là "giọt nước tràn ly" khiến ban lãnh đạo buộc phải hành động dù chuyên môn sa sút chỉ là một phần của cuộc chia tay sớm. Trước đó, nhà cầm quân người Ý công khai chỉ trích ban lãnh đạo sau trận thắng Everton 2-0, khiến ông "trải qua 48 giờ tồi tệ nhất" trong sự nghiệp.

Theo cơ chế quản lý của Chelsea, ông Maresca và cộng sự chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn, còn chuyện mua sắm cầu thủ thì thuộc thẩm quyền của các giám đốc kỹ thuật - thể thao cũng như các chủ tịch điều hành. Đó là lý do nhiều yêu cầu của ông về tăng cường lực lượng không được đáp ứng khi Chelsea muốn phát triển đội hình trẻ dù lãnh đạo CLB vẫn yêu cầu thành tích tối thiểu - giành suất dự Champions League cũng như tiến sâu vào các cúp.

Chelsea tìm người kế nhiệm

Cùng thời điểm, Chelsea được cho là đã đưa HLV Liam Rosenior (Strasbourg) vào tầm ngắm như một phương án kế nhiệm dài hạn. Rosenior vốn nằm trong danh sách theo dõi của Chelsea từ lâu và được đánh giá cao về tư duy chiến thuật cũng như khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ông vẫn còn non kinh nghiệm, nhất là chưa trải qua thực chiến tại giải đấu khắc nghiệt như Giải Ngoại hạng Anh.

Chelsea không có cách giữ chân lâu dài các HLV

Chelsea cho biết việc bổ nhiệm HLV mới sẽ sớm được công bố trong bối cảnh đội bóng vẫn còn chinh chiến ở nhiều mặt trận và chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Man City vào cuối tuần này.