Chelsea đại chiến Man City: Thay tướng khó đổi vận

Đông Linh

Là trận cầu tâm điểm của vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh, đại chiến Man City - Chelsea lúc 0 giờ 30 phút ngày 5-1 được dự báo đầy bất lợi cho đội khách

Man City đang chơi ổn định và đáng tin cậy hơn nhiều so với chính họ ở giai đoạn đầu mùa. Sau 19 vòng đấu, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 4 điểm và còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Mong manh Chelsea

Chuỗi bất bại kéo dài trên mọi đấu trường giúp Man City duy trì áp lực lớn lên mọi đối thủ, đồng thời củng cố sự tự tin trước giai đoạn lịch thi đấu dày đặc đầu năm mới.

Chelsea đại chiến Man City: Thay tướng khó đổi vận - Ảnh 1.

Chelsea của Cole Palmer (trái) khó có điểm khi đối đầu chủ nhà Man City rạng sáng 5-1 (Ảnh: AP)

Trên sân nhà Etihad, "The Citizens" tiếp tục là thế lực khó bị đánh bại. Dù vừa bị Sunderland cầm hòa 0-0, Man City vẫn duy trì thành tích thắng 8 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Sức mạnh tấn công của đội bóng áo xanh thật sự khủng khiếp khi họ ghi 43 bàn sau 19 trận, nhiều nhất giải đấu. Erling Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn với 19 pha lập công, trong khi Phil Foden và Rayan Cherki đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tấn công biến hóa của đội chủ sân Etihad.

Trái ngược với sự ổn định của Man City, Chelsea bước vào trận đại chiến trong trạng thái bất ổn. Việc chia tay HLV Enzo Maresca chỉ vài ngày trước chuyến làm khách tại sân Etihad khiến "The Blues" rơi vào tình thế bị động cả về chiến thuật lẫn tâm lý.

Chelsea hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 30 điểm và bị Arsenal bỏ xa tới 15 điểm trong cuộc đua vô địch. Đáng lo hơn, phong độ của đội bóng thành London rất chập chờn khi chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth cuối năm 2025 là minh chứng cho thấy sự mong manh của Chelsea trong khâu tổ chức lối chơi lẫn khả năng bảo vệ thành quả.

Việc HLV đội U21 Calum McFarlane được trao vai trò tạm quyền, dẫn dắt Chelsea ở trận đấu này càng khiến đội khách đối diện rủi ro lớn, nhất là khi thiếu tiền vệ thu hồi bóng số 1 của đội - M. Caicedo (bị treo giò).

Man City nhiều lợi thế

Xét về lực lượng, Man City chiếm ưu thế cực lớn. Dù vẫn còn một vài ca chấn thương, đội hình của Pep Guardiola vẫn bảo đảm chiều sâu và chất lượng ở cả 3 tuyến. Những trụ cột như Haaland, Foden, Bernardo Silva hay Ruben Dias đủ khả năng tạo ra khác biệt trước bất kỳ đối thủ nào, chưa kể Rodri và Doku đã kịp trở lại.

Chelsea không chỉ thiếu Caicedo mà còn mất "chiến binh" Marc Cucurella bị chấn thương bên cạnh danh sách "thương binh" khá dài trước đó. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Chelsea bởi ở tất cả 11 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, "The Blues" không thể vượt qua được Man City.

Chiến thắng gần nhất với tỉ số 3-1 ngay tại sân Etihad hồi tháng 1-2025 chính là sự khẳng định thế áp đảo về mọi phương diện của Man City. Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định, lực lượng vượt trội và tâm lý vững vàng, Man City rõ ràng đang nắm trong tay nhiều lợi thế hơn hẳn.

Chelsea, trong bối cảnh thay tướng và bất ổn nội bộ, rất khó tạo nên bất ngờ trước một Man City đang khát điểm để bám đuổi Arsenal. CĐV đội khách chỉ hy vọng trong bối cảnh bị xem là "chiếu dưới", "The Blues" sẽ chơi kiên cường, sòng phẳng như thói quen khi họ đối đầu các đội bóng lớn. Vấn đề là hàng thủ của họ cầm cự được bao lâu trước sự vây ép của đội chủ sân Etihad, đặc biệt khi mất đi "lá chắn" từ xa mang tên Caicedo. Cole Palmer cũng chưa lấy lại 100% phong độ sau chấn thương để có thể bùng nổ khi đối đầu đội bóng cũ. 

"Theo dự báo của siêu máy tính Opta, tỉ lệ thắng của Man City trận này là 58,5%, so với 19% của Chelsea.

Chelsea đại chiến Man City: Thay tướng khó đổi vận - Ảnh 2.


Man City Chelsea Ngoại hạng Anh HLV Pep Guardiola
