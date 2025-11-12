HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bị động chạm vào cơ thể, nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông ở bến xe

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cho rằng tài xế xe ôm ở Bến xe Mỹ Đình có hành động chạm vào người, nữ sinh phản ứng mạnh, tri hô và khống chế người này ngay tại chỗ.

Ngày 12-11, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên khống chế người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ tại khu vực bến xe Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh 1.

Nữ sinh 18 tuổi dũng cảm khống chế người đàn ông động chạm mình tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 15 phút ngày 11-11, tại khu vực bến xe buýt Mỹ Đình, nữ sinh L.M.H. (18 tuổi, quê ở xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa; hiện tạm trú tại Gia Lâm, TP Hà Nội) vừa bước xuống xe buýt tuyến 46 thì bị một người đàn ông trung niên (hành nghề xe ôm) tiến lại mời đi xe. Trong lúc mời, người này có hành động chạm vào người khiến nữ sinh phản ứng mạnh, tri hô và khống chế người này ngay tại chỗ.

Chứng kiến vụ việc, một người dân cho biết ban đầu cô gái chỉ phản ứng nhẹ, nhưng khi người đàn ông vẫn cười cợt, cô liền lớn tiếng phản đối rồi chạy theo đá vào người tài xế xe ôm. Sau đó, cô gái tiếp tục chất vấn, gọi video cho bố để kể lại sự việc và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng an ninh bến xe cùng Giám đốc bến xe Mỹ Đình đã có mặt, lắng nghe trình bày của cô gái và đưa người đàn ông về trạm xử lý, sau đó bàn giao cho Công an phường Từ Liêm giải quyết.

Tại cơ quan công an, người đàn ông trình bày ông chỉ mời khách đi xe, không cố tình sàm sỡ, nhưng "động tác mạnh tay" đã dẫn tới hiểu lầm. Sau khi được phân tích, ông trực tiếp xin lỗi nữ sinh. Chị H. cũng chấp nhận, đề nghị không xử lý thêm.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đã hoàn tất việc xác minh, hai bên tự nguyện hòa giải. Tuy nhiên, công an địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế và người hành nghề tại khu vực bến xe cư xử đúng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc phản cảm với hành khách, nhất là phụ nữ và sinh viên.

Tin liên quan

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

(NLĐO)- Một cô gái trẻ cho biết khi tới Ninh Bình du lịch, trong lúc đi taxi lúc trời mưa to bất ngờ bị tài xế có hành vi sàm sỡ.

Người đàn ông bịt mặt sàm sỡ, giật túi xách 1 cô gái tại chung cư mini

(NLĐO)- Đang dắt xe vào chung cư mini ở Hà Nội, cô gái bị người đàn ông sàm sỡ, đồng thời giật túi xách chứa nhiều tài sản trước khi tẩu thoát.

Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lạ mặt sàm sỡ, hành hung trước quán karaoke lên tiếng

(NLĐO)- Sau khi ra viện, người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước cửa quán karaoke đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

