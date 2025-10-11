Bị đồng nghiệp tố bóp cổ trong sân trường, thầy giáo lên tiếng

Liên quan vụ việc thầy giáo bị đồng nghiệp tố bóp cổ giữa sân trường, ông Đàng T. (giáo viên môn Toán, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Ông Đàng T. trao đổi với phóng viên về vụ việc

Ông T. cho biết sự việc không đúng như báo cáo của nhà trường. Bản thân ông T. và thầy Nguyễn Trúc S. (người tố ông T. hành hung mình) từng xảy ra mâu thuẫn. Theo đó, tối 18-5-2024, nhà trường tổ chức liên hoan nhưng sau đó trời mưa, mất điện, các thầy cô lần lượt ra về, chỉ còn ông T. và 4 thầy giáo khác, trong đó có thầy S. Tại đây, giữa thầy T. và 4 thầy giáo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

"Tôi bị đánh hội đồng đến rách mặt, chảy máu. Tôi cố chạy về nhà, sáng hôm sau được người thân đưa đến Trung tâm y tế Ea Kar để khám và điều trị. Tôi gửi đơn tố cáo nhưng cơ quan công an cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự, những người liên quan đều phủ nhận hành vi đánh người" - ông T. nói.

Cũng theo thầy T. ngày 1-10, ông để xe máy ngay gốc cây phượng gần phòng bảo vệ. Thầy T. thừa nhận việc đỗ xe không đúng quy định nhưng nhiều thầy cô khác cũng để xe quanh trường và đã bị thầy S. nhắc nhở.

Ông Đàng T. cho rằng bản chất vụ việc không đúng như báo cáo của nhà trường

Sau giờ giải lao tiết 2, ông ra thì không thấy xe đâu. Khi đi tìm thì được học sinh chỉ vào nhà để xe của học sinh nên ông dắt xe để lại gốc cây phượng. Kết thúc buổi dạy, xe ông đã bị ai đó dắt ra để ngoài đường. Khi chạy xe về nhà thì phát hiện xe bị xẹp lốp.

Đến ngày 3-10, ông T. lên trường và dựng xe dưới gốc cây phượng. Thầy S. tiếp tục ra nhắc nhở. "Bức xúc vì bị vứt xe ra đường nên tôi cự cãi và chụp cổ thầy S. nhưng không bóp" - ông T. nói.

Đối với nội dung bị kỷ luật 5 lần, ông T. nói chỉ nhận được 2 quyết định tại 2 trường. Ông T. phủ nhận việc đánh học sinh mà cho rằng chỉ răn đe nhưng có phần thái quá.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Trúc S. cho rằng bản thân không có mâu thuẫn với thầy T. Thầy S. cũng phủ nhận việc đánh thầy T. vào năm 2024 và không có chuyện chỉ đạo vứt xe của thầy T. ra ngoài đường.

Còn ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp, cho hay, việc thầy T. tố cáo bị 4 giáo viên đánh hội đồng đã được cơ quan công an kết luận không có căn cứ.

Đối với việc thầy T. cho rằng bị vứt xe máy ra ngoài trường, ông Dũng cho biết không nghe ai báo cáo.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp vừa có báo cáo cho thấy sáng 3-10, thầy S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh, giám sát trật tự, đã nhắc nhở thầy T. về việc đỗ xe không đúng vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì tiếp thu, thầy T. đã sử dụng lời lẽ đe dọa rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy S. 2 lần. Sự việc xảy ra ngay trước mặt một số học sinh và nhân viên bảo vệ nhà trường. Lực lượng bảo vệ đã phải can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.

Ban Giám hiệu nhà trường nhấn mạnh hành vi bạo lực của thầy T. không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của thầy S. mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh chứng kiến vụ việc. Do đó, nhà trường đề nghị cơ quan chức năng xử lý thầy T. về hành vi gây rối trật tự, cố ý gây thương tích với đồng nghiệp.

Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT xác minh, xử lý vào báo cáo vụ việc.