Thời sự

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý 3 vụ việc "nóng" của ngành giáo dục

Cao Nguyên

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT xử lý, báo cáo 3 vụ việc "nóng" liên quan đến ngành mà báo chí phản ánh trong ít ngày qua.

Ngày 11-10, nguồn tin cho biết ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT kiểm tra, xử lý 3 vụ việc báo chí phản ánh liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý vụ hành hung giáo viên và nhiều vấn đề giáo dục khác - Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD-ĐT xử lý, báo cáo 3 vụ việc "nóng" của ngành giáo dục

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 7-10 đến ngày 10-10, báo chí phản ánh các vụ việc: Hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường tại Đắk Lắk chưa được thanh toán suốt ba năm qua", "Trường học "rối như tơ vò" vì văn bản hướng dẫn thiếu thực tế của Sở GD-ĐT" và "Thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung trong sân trường, trước mặt nhiều học sinh".

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, địa phương kiểm tra, xử lý ngay nội dung phản ánh "Hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường tại Đắk Lắk chưa được thanh toán suốt ba năm qua".

Đối với nội dung phản ánh về trường hợp "Thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung trong sân trường, trước mặt nhiều học sinh", UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trên địa bàn về nề nếp, quy tắc văn hóa ứng xử, chuẩn mực của giáo viên, học sinh trong nhà trường. Từ đó, duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường sư phạm, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Đối với nội dung phản ánh "Trường học "rối như tơ vò" vì văn bản hướng dẫn thiếu thực tế của Sở GD-ĐT", UBND tỉnh giao Sở này kiểm tra, rà soát nội dung, có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để các cơ sở giáo dục sớm ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện theo Nghị quyết số 34 năm 2023 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) đối với các khoản bán trú trường học và trông giữ trẻ ngoài giờ. Nhiều trường học tại tỉnh Đắk Lắk cho rằng mức thu trên quá thấp, lương của cấp dưỡng, bảo mẫu chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng, không thể duy trì hoạt động bán trú cho học sinh.

Còn theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, sáng 3-10, thầy Nguyễn Trúc S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) đã nhắc nhở thầy Đàng T. (giáo viên môn Toán) về việc đỗ xe không đúng vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì tiếp thu, thầy T. đã sử dụng lời lẽ đe dọa rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy S. 2 lần. Sự việc xảy ra ngay trước mặt một số học sinh và nhân viên bảo vệ nhà trường…

