Ngày 9-10, nguồn tin cho biết Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk báo cáo vụ việc xảy ra tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk).

Đoạn clip ghi lại cảnh thầy giáo hành hung đồng nghiệp ngay trong sân trường

Theo đó, Bộ GD-ĐT nhận được phản ánh qua báo chí về việc vào sáng 3-10, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.

Theo Bộ GD-ĐT, hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm. Do đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên về Bộ trước ngày 14-10. Trong báo cáo cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp vừa có báo cáo và đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc 1 giáo viên có hành vi gây rối trật tự, cố ý gây thương tích với đồng nghiệp ngay trong trường học.

Theo báo cáo, sáng 3-10, thầy Nguyễn Trúc S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh, giám sát trật tự, đã nhắc nhở thầy Đàng T. (giáo viên môn Toán) về việc đỗ xe không đúng vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì tiếp thu, thầy T. đã sử dụng lời lẽ đe dọa rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy S. 2 lần. Sự việc xảy ra ngay trước mặt một số học sinh và nhân viên bảo vệ nhà trường. Lực lượng bảo vệ đã phải can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.

Ban Giám hiệu nhà trường nhấn mạnh hành vi bạo lực của thầy T. không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của thầy S. mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh chứng kiến vụ việc.