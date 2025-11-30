HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.

Ngày 30-11, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Trốn thuế" quy định tại điều 200, Bộ luật Hình sự.

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông N.X.A.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện hộ ông A. thường xuyên Livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng. 

Quá trình xác minh, xác định từ tháng 10-2024 đến tháng 8-2025, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế. Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỉ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Loạt đại gia Việt thu nghìn tỷ bị điều tra, khởi tố về tội trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán

Loạt đại gia Việt thu nghìn tỷ bị điều tra, khởi tố về tội trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán

Hàng loạt đại gia, tập đoàn lớn tại Việt Nam thời gian qua bị khởi tố, điều tra vì hành vi trốn thuế; kê khai sai hoặc giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng...

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ một người nổi tiếng trên mạng xã hội bị tố trốn thuế

(NLĐO) - Một phụ nữ là vợ cầu thủ nổi tiếng bị tố bán hàng có xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng.

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng

(NLĐO) - Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng với sự tham gia của 16 đối tượng đã bị công an triệt phá

