Loạt đại gia Việt thu nghìn tỷ bị điều tra, khởi tố về tội trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Loạt đại gia Việt thu nghìn tỷ bị điều tra, khởi tố về tội trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán

Theo Y Nhụy/Vietnamnet

Hàng loạt đại gia, tập đoàn lớn tại Việt Nam thời gian qua bị khởi tố, điều tra vì hành vi trốn thuế; kê khai sai hoặc giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng...

Hoàng Hường bị khởi tố

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Hoàng Thị Hường (thường gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) - người được biết đến là nữ đại gia “livestream” đình đám trên mạng xã hội - cùng hai em rể và ba nhân viên.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác lập, làm rõ hành vi vi phạm xảy ra tại các công ty và hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

img

Đối tượng Hoàng Thị Hường tại cơ quan Công an. Ảnh chụp màn hình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hường sở hữu mạng lưới kinh doanh khổng lồ gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên “phân tán” doanh thu về các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh nhằm che giấu quy mô thực tế. Từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, hệ thống của bà Hường được xác định đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỉ đồng doanh thu và kê khai sai quy định về thuế giá trị gia tăng với doanh thu khoảng 2.100 tỉ đồng.

Tập đoàn của nữ đại gia nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

Không chỉ các cá nhân, nhiều tập đoàn lớn cũng vướng bê bối tương tự. Đầu tháng 2-2025, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Trong số 54 doanh nghiệp nợ thuế hơn 1.277 tỉ đồng, dẫn đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A Lê Mao, TP Vinh) với số nợ thuế lên tới 1.074 tỉ đồng.

img

Tập đoàn của nữ đại gia nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An. Ảnh: Tiền Phong.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, vốn điều lệ 2.022 tỉ đồng, do bà Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối 77,15%. Sau hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp này xây dựng hệ sinh thái rộng lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất bao bì, logistics, nhà hàng – khách sạn…

TIN LIÊN QUAN

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 4-1-2024, Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường, thậm chí không kê khai hoặc kê khai không trung thực số tiền thuế phải nộp. Chỉ trong giai đoạn 2018 - 2021, số thuế bảo vệ môi trường kê khai lại, tăng thêm 3.287 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dù còn nợ thuế ngân sách, doanh nghiệp này vẫn cho hai lãnh đạo chủ chốt - bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa (thường được gọi là “đại gia kim cương”) - mượn tới 7.485 tỉ đồng, trong đó số tiền chưa hoàn trả lên đến 1.396 tỉ đồng.

Ngày 17-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam bà Chu Thị Thành cùng 4 thuộc cấp.

Nhiều đại gia miền Tây bị điều tra trốn thuế “khủng”

Ở khu vực miền Tây Nam Bộ cũng từng chấn động bởi loạt vụ trốn thuế quy mô lớn.

Tháng 4-2022, trong quá trình điều tra bị can Ngô Phú Cường (tức Cường “cát”) về tội “Trốn thuế”, Công an tỉnh An Giang đã mở rộng chuyên án, phát hiện thêm nhiều vụ việc liên quan đến hành vi tương tự với số tiền “khủng”.

Theo đó, sau khi triệt phá đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh ngoại tệ trái phép do Nguyễn Thanh Bình - chủ tiệm vàng Phước Nguyên (TP Long Xuyên) - cầm đầu, cơ quan điều tra tiếp tục xác định bị can này còn có hành vi trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn.

img

Cơ quan điều tra đọc quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020, riêng hoạt động buôn bán vàng của Bình đã đạt tổng giao dịch 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế 339 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách gần như toàn bộ doanh thu thực tế.

Cũng tại An Giang, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, cơ quan công an phát hiện người phụ nữ này đã lập nhiều công ty “vỏ bọc” để kinh doanh và không kê khai thuế hơn 4.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2010 – 2020.

Tin liên quan

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp bất động sản muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sau khi TP HCM đưa ra phương án cho làm nhà ở thương mại.

Đề nghị phạt tù "bộ sậu" Vinafood II cấu kết đại gia Đinh Trường Chinh

(NLĐO) - Sau phần luận tội, VKSND TP HCM đề nghị mức hình phạt cho 3 bị cáo vì hành vi cấu kết thâu tóm “đất vàng”, làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Vụ thâu tóm 4 khu đất vàng ở TP HCM: Vật chứng lạ trong nhà đại gia

(NLĐO) – Ngoài loạt chứng cứ tài chính, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà của bị cáo Đinh Trường Chinh một vật chứng “lạ”.

vi phạm quy định tội trốn thuế đại gia trốn thuế Vi phạm quy định về kế toán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo