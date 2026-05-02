Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá London đứng trước viễn cảnh vô cùng ảm đạm tại sân cỏ Ngoại hạng Anh. Arsenal có thể thêm một lần lỗi hẹn với chức vô địch, Tottenham đối diện nguy cơ xuống hạng, còn Chelsea không có nổi suất dự cúp châu Âu mùa tới.



Từ chỗ từng là trung tâm quyền lực của bóng đá Anh với 5-7 đội tham dự giải Ngoại hạng mỗi mùa, năm nào cũng có các CLB lớn cạnh tranh danh hiệu, thủ đô London giờ có nguy cơ chứng kiến một mùa giải đầy thất vọng.

Arsenal tiến sát danh hiệu vô địch Ngoại hạng

Arsenal từng là đội mang đến nhiều hy vọng nhất khi dẫn đầu giải kể từ tháng 10 năm ngoái. Thầy trò Mikel Arteta cho thấy sự ổn định, duy trì lối chơi giàu năng lượng và luôn hiện diện trong cuộc đua vô địch. "Pháo thủ" sở hữu bộ khung chất lượng, bản sắc chiến thuật rõ ràng và đã trưởng thành đáng kể so với vài năm trước.

... nhưng lại sợ cảnh hụt hơi giai đoạn cuối tái diễn

Tuy nhiên, nếu một lần nữa hụt bước ở giai đoạn cuối, Arsenal sẽ đối mặt nỗi đau quen thuộc của kẻ về nhì. Đây có thể là mùa thứ tư liên tiếp họ cán đích ở vị trí á quân Premier League, xét về chuyên môn thực sự là thành tích đáng nể, cho thấy Arsenal đã trở lại nhóm tinh hoa. Tuy nhiên, với người hâm mộ, vị trí thứ hai giờ không còn là niềm an ủi, nếu không nói là một thất bại.

Arsenal tập trung cao độ ở giai đoạn quyết định

Arsenal tiến rất gần đỉnh cao nhưng chưa thể bước lên bục cao nhất ở nhiều mùa bóng liên tiếp. Arsenal dường như vẫn thiếu vài yếu tố quan trọng, từ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm ở thời điểm quyết định và bản lĩnh trong những trận cầu định đoạt. Nếu không sớm vượt qua rào cản này, họ có nguy cơ trở thành biểu tượng của sự dang dở, không danh hiệu, không vinh quang cũng chẳng có niềm tự hào của nhà vô địch.

Tottenham đang đối mặt với bi kịch lớn nhất lịch sử

Nếu Arsenal gây tiếc nuối thì Tottenham lại đối diện cơn ác mộng thật sự. Đội bóng Bắc London có nguy cơ rớt hạng sau mùa giải đầy hỗn loạn. Từ một CLB từng thường xuyên góp mặt trong nhóm "Big Six", thành tích luôn nằm trong Top 4, thậm chí còn vào đến chung kết Champions League năm 2019, Tottenham giờ phải vật lộn với cuộc chiến sinh tồn.

Sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện, phong độ phập phù cùng những vấn đề nhân sự đã kéo Spurs xuống gần đáy vực thẳm. Một đội bóng sở hữu sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới, nguồn thu lớn và thương hiệu toàn cầu lại có thể phải xuống chơi ở Championship là điều khó tin.

Roberto de Zebri được tín nhiệm nhưng khó trục vớt con tàu sắp đắm Tottenham

Nếu kịch bản tồi tệ ấy xảy ra, đây sẽ là cú sốc lớn của Premier League. Bản thân Tottenham sẽ phải đối mặt hàng loạt hệ lụy, từ thất thu tài chính, chảy máu lực lượng và khủng hoảng niềm tin kéo dài.

Chelsea trong khi đó đang chơi vơi "giữa hai làn nước": Chưa đến mức "rơi tự do" như Tottenham nhưng không đủ lực trở lại đỉnh cao. Đội bóng Tây London từng là niềm tự hào của thủ đô nước Anh ở đấu trường châu Âu với hai chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ. Mùa trước, họ còn giành Conference League và FIFA Club World Cup nhưng hiện tại là nguy cơ không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Chelsea đối mặt nguy cơ trắng tay

Dù đã đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn chưa tìm được sự ổn định. Đội hình trẻ trung nhưng thiếu kinh nghiệm, cộng thêm những thay đổi liên tục ở khu kỹ thuật khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Một mùa giải không châu Âu sẽ là bước lùi đáng kể với Chelsea, không chỉ về danh tiếng mà còn ở khía cạnh tài chính và sức hút với các ngôi sao tương lai. Với tiêu chuẩn của Stamford Bridge, đó rõ ràng là thất bại.

Viễn cảnh không được dự cúp châu Âu đè nặng từng thành viên Chelsea

Nhìn rộng hơn, đây là bức tranh buồn của bóng đá London. Arsenal tiến bộ nhưng chưa thể vô địch. Tottenham có thể rơi xuống hạng dưới. Chelsea vẫn loay hoay tìm lại vị thế. Thủ đô nước Anh từng là nơi tập trung nhiều thế lực lớn nhất Premier League, nhưng mùa này có thể khép lại bằng cảm giác hụt hẫng toàn diện.

Một kịch bản nghiệt ngã, song cũng phản ánh sự khốc liệt tuyệt đối của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.