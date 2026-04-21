Thể thao

Cơ hội vô địch của Arsenal bị đe dọa

Hoàng Tú

Chiến thắng 2-1 của Manchester City trước Arsenal không chỉ mang về 3 điểm, mà còn làm thay đổi trục quyền lực của cuộc đua vô địch Premier League 2025-2026.

Từ chỗ bị bỏ xa, thầy trò Pep Guardiola đã kéo Arsenal trở lại một cuộc cạnh tranh sít sao, nơi mọi lợi thế giờ đây không còn nằm trọn trong tay đội bóng Arsenal của HLV Mikel Arteta.

Bước ngoặt Etihad

Trận đại chiến vòng 33 tại Etihad diễn ra đúng tính chất chung kết sớm khi đội chủ nhà Man City thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Rayan Cherki và Erling Haaland, trong khi Arsenal chỉ có thể đáp trả bằng bàn thắng của Kai Havertz.

Giá trị lớn nhất của trận đấu không nằm ở tỉ số, mà ở việc nó làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua: Arsenal vẫn dẫn đầu với 70 điểm, hơn Man City 3 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận, đồng nghĩa với việc quyền tự quyết không còn thuộc về họ.

Chỉ cần thắng trận bù, Man City sẽ vượt lên và từ thế bám đuổi trở thành đội dẫn dắt cuộc chơi. Chiến thắng này cũng giúp Guardiola cân bằng kỷ lục của Sir Alex Ferguson về số lần đánh bại đội đầu bảng khi đang xếp thứ hai, một chi tiết mang tính biểu tượng cho bản lĩnh của một HLV luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm.

Cơ hội vô địch của Arsenal bị đe dọa - Ảnh 1.

Gay cấn cuộc đua giữa “Pháo thủ” và nửa xanh thành Manchester. (Ảnh: AP)

Bản lĩnh nhà vô địch

Sự khác biệt giữa 2 đội lúc này không còn nằm ở chất lượng đội hình, mà ở phong độ và trạng thái tâm lý. Arsenal đã thua 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và đáng chú ý, tháng 4 tiếp tục trở thành điểm rơi tiêu cực dưới thời Arteta. Kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng, đây là tháng có tỉ lệ thắng thấp nhất (41%), trung bình chỉ 1,48 điểm mỗi trận, một con số cho thấy sự chệch nhịp mang tính hệ thống.

Ngược lại, Man City lại bước vào giai đoạn mạnh nhất trong năm: dưới thời Guardiola, họ đạt tỉ lệ thắng tới 80% trong tháng 4, trung bình 2,53 điểm mỗi trận. Sự đối lập này không chỉ là thống kê, mà phản ánh rõ bản chất của cuộc đua: một đội đang hụt hơi, đội còn lại tăng tốc.

Ngay trong trận đối đầu trực tiếp, Arsenal không lép vế, thậm chí tạo ra cơ hội rõ ràng, nhưng không tận dụng được, trong khi Man City lại làm rất tốt khi có được cơ hội. Hình ảnh Haaland tiếp tục ghi bàn, nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào 30 bàn thắng mùa này và duy trì chuỗi ghi bàn vào lưới Arsenal, chính là biểu tượng cho sự khác biệt. Man City luôn biết cách kết liễu ở khoảnh khắc quyết định, còn Arsenal một lần nữa lại thất bại ở bài kiểm tra quan trọng nhất. 

