Arsenal gặp lại rào cản khó chịu

Cơ hội lịch sử

Lần duy nhất Arsenal góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch Champions League là vào năm 2006. Khi đó, đội bóng thành London gục ngã trước Barcelona. Gần 2 thập niên trôi qua, "Pháo thủ" đã trải qua không ít thăng trầm, từ những năm tháng đánh mất vị thế ở châu Âu cho đến giai đoạn tái thiết kéo dài, trong lúc gã láng giềng Chelsea 2 lần ôm cúp vô địch Champions League.

Giờ đây, dưới bàn tay của Mikel Arteta, Arsenal đứng trước cơ hội lịch sử để tiến sát trở lại ngưỡng cửa danh vọng. Chuyến làm khách tại Madrid, vì thế, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Arsenal không chỉ muốn kết quả có lợi ở trận bán kết lượt đi, mà còn để chứng minh họ đủ bản lĩnh bước vào hàng ngũ những ứng viên vô địch thực thụ.

Đối thủ của họ là Atlético Madrid, đội bóng giàu kinh nghiệm chinh chiến tại các vòng knock-out cúp châu Âu và nổi tiếng với lối đá khó chịu dưới quyền HLV Diego Simeone. Sân Metropolitano luôn được xem là "miền đất dữ", nơi Atlético từng nhiều lần khiến các ông lớn châu Âu phải ôm hận bằng lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và sắc bén trong phản công.

Gyokeres (14) lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Arsenal trước Atlético Madrid ở vòng phân hạng. Ảnh: UEFA

Đặt kỳ vọng vào Viktor Gyokeres

Arsenal cần vượt qua thử thách lớn nhất, chính là hàng phòng ngự vững chãi của đội chủ nhà. Đại diện nước Anh đặt kỳ vọng vào Viktor Gyokeres, chân sút sở hữu những phẩm chất đặc trưng của một "sát thủ" mẫu mực: Mạnh mẽ, trực diện và lạnh lùng trong khâu dứt điểm.

Tiền đạo người Thụy Điển có thể tự tạo cơ hội bằng sức càn lướt, cũng có thể trở thành điểm kết thúc sau những pha phối hợp tốc độ của Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli. Ở một trận đấu mà khoảng trống sẽ rất ít, khả năng tận dụng cơ hội của Gyokeres có thể quyết định cục diện.

Bên kia chiến tuyến, Antoine Griezmann vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Atlético Madrid. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền đạo người Pháp vẫn sở hữu đẳng cấp, sự tinh quái và bản năng săn bàn đáng nể.

Cuộc đấu giữa Gyokeres và Griezmann là hình ảnh tượng trưng cho 2 thế hệ. Một người đang vươn lên chinh phục đỉnh cao cùng CLB mới. Người kia khao khát hoàn tất giấc mơ còn dang dở sau nhiều năm cống hiến.



