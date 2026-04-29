HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal gặp lại rào cản khó chịu

Đông Linh

Arsenal hành quân đến sân Metropolitano của Atlético Madrid lúc 2 giờ ngày 30-4 với khát khao vượt qua bán kết, lần thứ nhì có vé tranh chung kết cúp châu Âu.

Cơ hội lịch sử

Lần duy nhất Arsenal góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch Champions League là vào năm 2006. Khi đó, đội bóng thành London gục ngã trước Barcelona. Gần 2 thập niên trôi qua, "Pháo thủ" đã trải qua không ít thăng trầm, từ những năm tháng đánh mất vị thế ở châu Âu cho đến giai đoạn tái thiết kéo dài, trong lúc gã láng giềng Chelsea 2 lần ôm cúp vô địch Champions League.

Giờ đây, dưới bàn tay của Mikel Arteta, Arsenal đứng trước cơ hội lịch sử để tiến sát trở lại ngưỡng cửa danh vọng. Chuyến làm khách tại Madrid, vì thế, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Arsenal không chỉ muốn kết quả có lợi ở trận bán kết lượt đi, mà còn để chứng minh họ đủ bản lĩnh bước vào hàng ngũ những ứng viên vô địch thực thụ.

Đối thủ của họ là Atlético Madrid, đội bóng giàu kinh nghiệm chinh chiến tại các vòng knock-out cúp châu Âu và nổi tiếng với lối đá khó chịu dưới quyền HLV Diego Simeone. Sân Metropolitano luôn được xem là "miền đất dữ", nơi Atlético từng nhiều lần khiến các ông lớn châu Âu phải ôm hận bằng lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và sắc bén trong phản công.

Arsenal gặp lại rào cản khó chịu - Ảnh 1.

Gyokeres (14) lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Arsenal trước Atlético Madrid ở vòng phân hạng. Ảnh: UEFA

Đặt kỳ vọng vào Viktor Gyokeres

Arsenal cần vượt qua thử thách lớn nhất, chính là hàng phòng ngự vững chãi của đội chủ nhà. Đại diện nước Anh đặt kỳ vọng vào Viktor Gyokeres, chân sút sở hữu những phẩm chất đặc trưng của một "sát thủ" mẫu mực: Mạnh mẽ, trực diện và lạnh lùng trong khâu dứt điểm.

Tiền đạo người Thụy Điển có thể tự tạo cơ hội bằng sức càn lướt, cũng có thể trở thành điểm kết thúc sau những pha phối hợp tốc độ của Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli. Ở một trận đấu mà khoảng trống sẽ rất ít, khả năng tận dụng cơ hội của Gyokeres có thể quyết định cục diện.

Bên kia chiến tuyến, Antoine Griezmann vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Atlético Madrid. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền đạo người Pháp vẫn sở hữu đẳng cấp, sự tinh quái và bản năng săn bàn đáng nể. 

Cuộc đấu giữa Gyokeres và Griezmann là hình ảnh tượng trưng cho 2 thế hệ. Một người đang vươn lên chinh phục đỉnh cao cùng CLB mới. Người kia khao khát hoàn tất giấc mơ còn dang dở sau nhiều năm cống hiến.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo