Bị lừa vào “động quỷ”, thiếu nữ liều mình trốn chạy trong đêm

Ngày 27-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã phối hợp với Công an xã Sơn Tây Thượng bàn giao thiếu nữ về với gia đình sau khi bị kẻ xấu dụ dỗ đi tỉnh khác làm "việc nhẹ lương cao" ở tỉnh Hưng Yên.

Vào 3 giờ sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1 đã tiếp nhận tin báo của tài xế xe khách BKS 17B-019.75 về việc trên xe có cháu gái quê Quảng Ngãi cần được giúp đỡ.

Cán bộ đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và đón cháu T. về trụ sở trước khi bàn giao cho gia đình

Sau khi tiếp nhận, hỗ trợ và trấn an tinh thần, thiếu nữ cho biết tên Đ.T.T. (16 tuổi, ngụ xã Sơn Tây Thượng).

Trước đó, nghe lời dụ dỗ của bạn nên trốn gia đình, tự ý đón xe khách đến tỉnh Hưng Yên làm "việc nhẹ lương cao".

Tuy nhiên, khi đến nơi, T. vỡ mộng khi công việc được các đối tượng xấu giao là làm tiếp viên tại một quán karaoke, bị chủ quán bắt ép bán dâm cho khách.

Trong lúc các nhân viên quán karaoke không có mặt, chiều tối ngày 26-10, cháu T. đã chạy thoát khỏi quán karaoke và nhờ CSGT tỉnh Hưng Yên đón xe khách tuyến Bắc - Nam để về Quảng Ngãi.