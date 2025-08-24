Giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc"

T.Trực

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc" vì cho rằng nợ tiền.

Ngày 24-8, Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc".

Trước đó, sáng 23-8, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận nguồn tin về việc chủ quán karaoke N.T (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) không cho 2 nhân viên P.T.V. và L.T.K.C. (đều cư trú xã miền núi Quảng Ngãi) ra ngoài và yêu cầu người thân trả tiền chuộc, đồng thời có hành vi đánh đập, ép viết giấy nhận nợ.

Giải cứu thiếu nữ bị quán karaoke "quản thúc" - Ảnh 1.

Công an làm việc với bà T.D. - chủ quán karaoke

Qua xác minh của công an, bước đầu được biết V. và C. (C. chưa đủ 16 tuổi) là tiếp viên karaoke ở địa phương khác và có nợ chủ quán trên 50 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội, V. và C. biết T.D. (ở xã Vạn Tường – là chủ quán karaoke N.T) nên nhắn tin trao đổi và được T.D. liên hệ trả tiền cho chủ cũ rồi đưa cả 2 về làm cho karaoke của mình theo hình thức trừ lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động, không có giấy nhận nợ.

Sau mấy ngày, V. và C. không muốn làm nữa, đòi về nhà liền bị chủ quán là T.D. giữ lại, không cho đi, yêu cầu V. và C. gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc mới cho về.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý, 2 nạn nhân đã được giải cứu, bàn giao cho gia đình.

Tin liên quan

Giải cứu 2 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar sau lời hứa khó tin

Giải cứu 2 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar sau lời hứa khó tin

(NLĐO) - Hai người Hà Tĩnh đã bị bán sang Myanmar tham gia vào tổ chức lừa đảo sau khi tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao.

Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, giải cứu 11 trẻ sơ sinh

(NLĐO)- Bước đầu Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 18 người, giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do 1 người Trung Quốc cầm đầu

Công an giải cứu 1 thanh niên ở miền Tây bị “bắt cóc online”

(NLĐO) - Sau khi bắt cóc nam thanh niên, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 50 triệu đồng để chuộc về

công an xã tỉnh Quảng Ngãi công an làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo