Pháp luật

Bí mật bên trong sới bạc có sự tham gia của các chủ trang trại

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một ổ nhóm chuyên đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền có sự tham gia của các chủ trang trại vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an phường Vinh Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp bắt giữ 28 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ khi tham gia đánh bạc. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường phát hiện một số đối tượng lợi dụng khu vực ít người qua lại ở khu vực khối 5, phường Vinh Lộc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

 Số đối tượng này ở tại nhiều xã, phường khác nhau, số lượng tham gia đánh bạc tại sới gà khá đông, được xác định từ 20 - 30 người. 

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, quá trình tổ chức đánh bạc, đối tượng cắt cử người canh phòng nhiều lớp, khi có người lạ xuất hiện, lập tức báo động để giải tán và phi tang vật chứng. Quá trình đánh bạc, đối tượng không sử dụng tiền mặt để cá cược mà khi kết thúc thì mới thanh toán tiền thắng thua, gây khó khăn trong điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 12 giờ ngày 21-12, Công an phường Vinh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột kích vào sới gà ở khu vực sau nhà của đối tượng Hồ Anh Quyết (SN 1976, trú tại khối 5, phường Vinh Lộc), bắt quả tang 28 đối tượng, trú tại TP Vinh (trước đây) và huyện Nghi Lộc (trước đây) đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tang vật thu giữ gồm: 3 con gà chọi, 2 xe ô tô, gần 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan khác

- Ảnh 2.

Đối tượng Hồ Anh Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, số đối tượng tham gia đánh bạc là chủ trang trại có nuôi gà chọi tại một số xã, phường trên địa bàn TP Vinh (trước đây) và huyện Nghi Lộc (trước đây). Thông qua mối quan hệ quen biết, các đối tượng liên hệ với Hồ Anh Quyết để chọn và ghép cặp đá gà, sau khi thống nhất thì mang gà đến sới của Quyết để đá gà, ăn tiền. 

Được biết, Hồ Anh Quyết là đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.

Một phụ nữ mất tiền tỉ vì bị dụ đánh bạc trên mạng

Một phụ nữ mất tiền tỉ vì bị dụ đánh bạc trên mạng

(NLĐO)- Một phụ nữ ở Vĩnh Long bị lừa hơn 1,2 tỉ đồng sau khi "người cùng quê" dụ dỗ tham gia đánh bạc online với lời hứa thắng lớn.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ đánh bạc hơn 7 triệu USD

(NLĐO) - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức bị truy tố tội Đánh bạc.

Bắt nhóm tổ chức đánh bạc trong trung tâm thương mại

(NLĐO) - Đánh bạc trong trung tâm thương mại, một nhóm đối tượng bị bắt giữ.

phòng cảnh sát hình sự đánh bạc công an tỉnh phòng cảnh sát tổ chức đánh bạc hành vi phạm tội công an phường đá gà
    Thông báo