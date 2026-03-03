HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

"Bí mật" bên trong tàu cá bị lực lượng làm nhiệm vụ của cảnh sát biển bắt giữ

Vân Du

(NLĐO) – Lực lượng làm nhiệm vụ của Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện "bí mật" bên trong tàu cá khi kiểm tra phương tiện.

Chiều 3-3, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã bắt giữ một tàu cá vận chuyển lượng lớn dầu D.O trái phép.

Lực lượng làm nhiệm vụ của Hải đoàn 42 đã phát hiện lượng lớn dầu D.O trái phép khi kiểm tra tàu cá có dấu hiệu nghi vấn

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra và kiểm soát trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ của Hải đoàn 42 phát hiện tàu cá mang số hiệu BV – 98141 –TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra vào sáng cùng ngày.

Tàu cá trên có 4 thuyền viên, do ông N.V.T. (SN 1986; ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ ban đầu, niêm phong hàng hóa và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.


Cảnh sát biển ở Phú Quốc bắt giữ hơn 2 triệu lít dầu DO

Cảnh sát biển ở Phú Quốc bắt giữ hơn 2 triệu lít dầu DO

(NLĐO) - Với những thành tích đạt được trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được tặng thưởng nhiều bằng khen

Cảnh sát biển 4 tịch thu gần 1,8 triệu lít dầu DO

(NLĐO) – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác của Ban Chỉ đạo 1389 đã đề ra.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 200.000 lít dầu trái phép

(NLĐO) - Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm trước khi dẫn giải về Cà Mau để xử lý.

