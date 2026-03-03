"Bí mật" bên trong tàu cá bị lực lượng làm nhiệm vụ của cảnh sát biển bắt giữ

Chiều 3-3, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã bắt giữ một tàu cá vận chuyển lượng lớn dầu D.O trái phép.

Lực lượng làm nhiệm vụ của Hải đoàn 42 đã phát hiện lượng lớn dầu D.O trái phép khi kiểm tra tàu cá có dấu hiệu nghi vấn

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra và kiểm soát trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ của Hải đoàn 42 phát hiện tàu cá mang số hiệu BV – 98141 –TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra vào sáng cùng ngày.

Tàu cá trên có 4 thuyền viên, do ông N.V.T. (SN 1986; ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ ban đầu, niêm phong hàng hóa và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.



