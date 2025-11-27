Cảnh sát biển ở Phú Quốc bắt giữ hơn 2 triệu lít dầu DO

Ngày 27-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã theo dõi, chỉ đạo 256 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được trên 71.000 hải lý an toàn; bắt giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn đạm Ure, 30 tấn đường cát, hơn 8 tấn hải sản; khởi tố 2 vụ "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"…

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ 9 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Với những thành tích đạt được trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được TAND tối cao, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương tặng thưởng nhiều bằng khen; đạt đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu"; được Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2025.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được trong năm 2025; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong năm 2026 như: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tập trung thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quán triệt, triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Vùng

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2025

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã quán triệt, triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Vùng với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, cụ thể trên các mặt công tác để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2026.



