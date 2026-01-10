HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí mật phi pháp giấu kín trong phòng ngủ nam sinh 14 tuổi

Đức Ngọc

(NLĐO) - Bất ngờ kiểm tra phòng ngủ của nam sinh 14 tuổi, lực lượng công an phát hiện 2.700 quả pháo nổ, 3 kg tiền chất thuốc pháo.

Ngày 10-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Hợp Minh vừa phát hiện một nam học sinh chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường học, thu giữ 3.000 quả pháo nổ.

Bí mật chết người được giấu kín trong phòng ngủ nam sinh 14 tuổi - Ảnh 1.

Số pháo tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua nắm tình hình hội nhóm trên không gian mạng, Công an xã Hợp Minh nhận thấy P.Đ.T.S. (SN 2012, trú tại xóm 2, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) là học sinh trường Trung học cơ sở BT, có biểu hiện nghi vấn chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Ngày 31-12-2025, Công an xã phát hiện S. đang có hành vi bán pháo nổ cho học sinh cùng trường. Kiểm tra ba-lô của S. phát hiện 100 quả pháo nổ, hình trụ tròn, màu đỏ có khối lượng 2 kg. 

Tại cơ quan Công an, S. khai nhận đặt mua thuốc pháo và thân vỏ trên mạng xã hội rồi chế tạo pháo để bán.

Kiểm tra tại nhà S., công an xã phát hiện thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ, 3 kg tiền chất thuốc pháo. Bên cạnh đó, công an xã đã vận động một đối tượng mua pháo của S. giao nộp 200 quả pháo. Tổng tang vật thu giữ gồm 3.000 quả pháo nổ, có khối lượng 45 kg và 3 kg tiền chất thuốc pháo.

Bước đầu, S. khai nhận đầu tháng 12-2025, S. gặp học sinh cùng trường để tìm hiểu những ai có nhu cầu mua pháo nổ để S chế tạo pháo, kết thành dây tùy theo nhu cầu của người mua. Sau khi biết nhiều học sinh cùng trường có nhu cầu sử dụng pháo, S. đưa toàn bộ nguyên vật liệu vào phòng ngủ, bí mật chế tạo thành 3.000 quả pháo nổ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng Facebook

Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng Facebook

(NLĐO) - Đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông ở Quảng Ninh bị cơ quan công an xử lý.

Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành

(NLĐO) - 13 đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp tiền chất sản xuất pháo nổ, thuốc pháo cho nhiều tỉnh, thành vừa bị bắt giữ.

Chế tạo pháo, học sinh lớp 6 bị pháo nổ nát bàn tay

(NLĐO)- Trong lúc đang chế tạo pháo thì quả pháo phát nổ khiến một học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa bị thương nặng vùng mặt, ngực, nát bàn tay trái

