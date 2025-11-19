HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bí mật tác chiến đêm của Không quân Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Để bảo toàn phi đội F-16 quý giá, Không quân Ukraine đã áp dụng chiến thuật phân tán, tác chiến đêm và hành động nhanh chóng.

Các máy bay F-16 của Ukraine phải hoạt động về đêm từ những đường băng nhỏ và đối mặt với nguy cơ bị tên lửa, máy bay không người lái của Nga tấn công liên tục.

Chiến thuật phân tán

Các đội mặt đất khẩn trương tiếp nhiên liệu và trang bị vũ khí cho máy bay F-16, cố gắng đưa chúng cất cánh trước khi đạn dược của Nga bay tới. Một nhân viên bảo trì mô tả công việc ban đêm của mình với trang Euromaidan Press là "chuẩn bị máy bay, đưa phi công lên khoang lái, rồi trốn trong hầm trú ẩn".

Mặc dù đang thiếu nhân sự mặt đất, phụ tùng thay thế và vũ khí cho các máy bay F-16, các đội mặt đất đã tích lũy được kinh nghiệm vô giá kể từ khi những chiếc F-16 đầu tiên đi vào hoạt động ở Ukraine vào tháng 8-2024.

Trong 10 tháng hoạt động đầu tiên, Không quân Ukraine đã mất 4 chiếc. Tuy nhiên, kể từ tháng 6, họ đã không bị mất thêm chiếc nào trong khi số lượng F-16 đến Ukraine tăng lên (chiếc thứ 50 có thể đã có mặt tại Ukraine) và tần suất xuất kích cũng tăng.

Chiến thuật sống sót trong bóng đêm của Không quân Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay F-16 của Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine

Để tránh các đợt bắn phá của Nga có thể xóa sổ khoảng 125 máy bay chiến đấu còn lại, Không quân Ukraine đã triển khai chiến thuật phân tán: chia lữ đoàn không quân thành các đội nhỏ, di chuyển bằng xe tải đến các đường băng, và thậm chí là những đoạn đường cao tốc được dùng làm nơi cất/hạ cánh tạm thời trên khắp miền Trung và miền Tây Ukraine.

Công việc này chủ yếu được thực hiện vào ban đêm. Theo Euromaidan Press, các hoạt động phân tán diễn ra gấp gáp và nguy hiểm. 

Một thành viên đội mặt đất kể lại những khoảnh khắc nghẹt thở: ngay sau khi máy bay cất cánh, đạn của Nga bay tới và họ chỉ kịp chạy vào hầm trú ẩn trước khi có tiếng nổ cách đó chỉ 100 mét.

Không rõ một đội mặt đất có thể cho bao nhiêu máy bay xuất kích đồng thời từ một địa điểm.

Đáng chú ý, một đội mặt đất đã phóng đủ số F-16 để bắn 45 tên lửa chỉ trong một đêm.

Thông thường, một chiếc F-16 thực hiện nhiệm vụ phòng không mang khoảng 6 tên lửa không đối không.

Điều này ngụ ý rằng một địa điểm có thể đã cho cất cánh ít nhất 9 chiếc F-16. Hoặc chỉ có một số lượng nhỏ F-16, nhưng đã thu hồi, nạp lại tên lửa và cho chúng cất cánh trở lại nhiều lần trong suốt đêm đó để đạt được tổng số 45 tên lửa.

Trông chờ tiêm kích Gripen

Euromaidan Press cho biết Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp 85 chiếc F-16 từ nguồn dự trữ cho Ukraine.

F-16 sắp trở thành loại máy bay chiến đấu đông đảo nhất trong biên chế Không quân Ukraine, vượt qua các máy bay MiG-29 và Su-27 thời Liên Xô.

Tuy nhiên, F-16 chỉ là một giải pháp tạm thời. Ukraine gần đây đã ký thỏa thuận với Thụy Điển, theo đó có thể trang bị cho lực lượng không quân 250 chiếc Saab JAS-39 mới, còn gọi là Gripen.

Việc Kiev khao khát sở hữu tiêm kích Gripen của Thụy Điển là có lý do.

Công ty Saab thiết kế Gripen tối ưu cho hoạt động từ các đường băng ngắn và không sạch, với cửa hút gió được đặt cao để tránh hút phải mảnh vụn. Trong khi đó, F-16 vẫn có thể bay từ những nơi này, nhưng rủi ro cao hơn do thiết kế cửa hút gió đặt thấp.

    Thông báo