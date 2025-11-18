Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ trúng UAV ở cảng của Ukraine trên biển Đen

Theo Fox News và Euro News, một máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ và đốt cháy tàu này ở biển Đen, tại một bến cảng thuộc tỉnh Odesa, miền Nam Ukraine vào hôm 17-11.

Các quan chức Ukraine không bình luận cụ thể về vụ việc tàu chở dầu. Hiện cũng chưa có bình luận nào từ phía Nga.

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odesa Oleh Kiper cho biết UAV của Nga đã tấn công khu vực vào đêm qua và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển ở một số thành phố.

Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy tại bến cảng ở Odesa, bên bờ biển Đen - Ảnh: AP

Theo AP, trong suốt cuộc xung đột gần 4 năm với Ukraine, khu vực Odesa - đặc biệt là các cảng biển Đen - liên tục bị tấn công.

Cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết con tàu mang tên MT Orinda, đã bị UAV nói trên đâm vào trong quá trình dỡ khí hóa lỏng (LPG) tại cảng Izmail, nằm ở thành phố cùng tên của tỉnh Odesa, bên bờ biển Đen.

Izmail là một trong chuỗi các cảng quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine.

Toàn bộ 16 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán và không ai bị thương.

Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky ký thỏa thuận nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua khu vực này, trong chuyến thăm Hy Lạp.

Thỏa thuận này cho phép nguồn LNG từ Mỹ chảy đến Odesa thông qua đường ống từ cảng Alexandroupolis ở phía Bắc Hy Lạp bắt đầu từ tháng 1.

Vụ việc này cũng khiến chính quyền Romania phải ra lệnh sơ tán người dân và động vật khỏi hai ngôi làng ở bên kia bờ sông Danube, cũng là biên giới tự nhiên giữa Romania và Ukraine.

Cảng Izmail nằm ngay phía bên kia sông và phía Romania cho biết tính chất hàng hóa trên tàu chở dầu đòi hỏi phải có biện pháp phòng ngừa.

Những cảnh quay từ bên kia sông ở Romania cho thấy con tàu chìm trong biển lửa, với khói đen dày đặc bốc lên trời trên sông Danube.