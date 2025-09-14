HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí mật thú vị được hé lộ sau 25 năm ở rừng Trường Sơn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hệ thống bẫy ảnh bất ngờ ghi lại hình ảnh thỏ sọc Trường Sơn - loài thú đặc hữu cực hiếm, từng được cho là đã biến mất 25 năm khỏi rừng Trường Sơn.

Bí mật thú vị về thỏ sọc Trường Sơn sau 25 năm ẩn giấu Trong rừng - Ảnh 1.

Bẫy ảnh ghi lại hình ảnh thỏ sọc Trường Sơn

Ngày 14-9, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (Quảng Trị) cho biết hệ thống bẫy ảnh do Viện nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz (Đức) phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) triển khai - đã ghi nhận hàng loạt hình ảnh động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh này.

Đáng chú ý nhất là thỏ sọc Trường Sơn (Nesolagus timminsi) - loài thú đặc hữu của Việt Nam và Lào, được giới khoa học gọi là "huyền thoại" Trường Sơn bởi từng biến mất khỏi các nghiên cứu trong nhiều thập niên. Đây là loài thỏ sọc thứ hai trên thế giới, được đánh giá cực kỳ nguy cấp.

Bẫy ảnh cũng phát hiện gấu ngựa (Ursus thibetanus) - loài có tên trong Sách đỏ thế giới, cùng chồn bạc má, chồn hương vàng và nhiều thú rừng hiếm khác. Tổng cộng, 25 loài được ghi nhận với hơn 2.300 lần quan sát độc lập sau hơn 10.000 ngày đêm đặt bẫy tại 37 trạm.

Nhà nghiên cứu bảo tồn nhận định sự xuất hiện của thỏ sọc Trường Sơn và gấu ngựa cho thấy rừng Khe Nước Trong vẫn giữ giá trị đặc hữu toàn cầu. Tuy nhiên, săn bắt và đặt bẫy trái phép tiếp tục là mối đe dọa lớn, có thể khiến các loài này biến mất vĩnh viễn nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Các chuyên gia khuyến nghị tăng cường tuần tra, gỡ bẫy, siết chặt quản lý săn bắn và duy trì giám sát bẫy ảnh định kỳ 3-5 năm/lần. Đây sẽ là dữ liệu nền phục vụ chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia đến 2050.

Rừng Động Châu - Khe Nước Trong là một trong số ít khu rừng nguyên sinh còn lại của Trường Sơn, nơi tồn tại nhiều loài thú lớn nguy cấp như mang Trường Sơn, thỏ sọc Trường Sơn, cầy vằn bắc... Với những phát hiện mới, khu vực này tiếp tục khẳng định vai trò vùng lõi hành lang đa dạng sinh học Trường Sơn, trọng điểm bảo tồn hàng đầu Đông Nam Á.

Thỏ sọc Trường Sơn (Nesolagus timminsi) là loài thú đặc hữu cực kỳ hiếm, có bộ lông với các dải sọc đen - nâu xen lẫn xám trắng đặc trưng, chiều dài cơ thể khoảng 40-45 cm.

Loài này lần đầu được ghi nhận năm 1999 tại Lào và đến năm 2000 được xác nhận có mặt ở vùng rừng Trường Sơn ở Quảng Trị. Hiện thỏ sọc Trường Sơn chỉ phân bố ở dãy Trường Sơn (Việt Nam và Lào), là loài thỏ sọc thứ hai trên thế giới sau thỏ sọc Sumatra.

Theo Danh lục đỏ IUCN, thỏ sọc Trường Sơn thuộc nhóm nguy cấp toàn cầu, số lượng ngoài tự nhiên cực kỳ ít, rất hiếm khi được quan sát. Sự tồn tại của loài được xem là minh chứng rõ nét cho tính đặc hữu và sự bí ẩn của hệ sinh thái Trường Sơn – nơi còn lưu giữ những loài động vật tưởng chừng đã biến mất.


    Thông báo