Bí mật trong hầm ngầm có 4 lớp cửa thép kiên cố luôn có người canh gác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí mật trong hầm ngầm có 4 lớp cửa thép kiên cố luôn có người canh gác

Đức Ngọc

(NLĐO) - Để tổ chức cho nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đánh bạc, Nguyễn Văn Anh xây dựng hầm ngầm có 4 lớp cửa thép kiên cố, luôn có người canh gác.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng về các tội: "Gá bạc"; "Tàng trữ hàng cấm"; "Đánh bạc".

Bí mật bên trong hầm ngầm có 4 lớp cửa thép kiên cố luôn có người canh gác - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: L V. Hậu

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đánh bạc trên địa bàn xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An với thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự do Nguyễn Văn Anh (SN 1984, trú xã Đại Đồng, thường gọi là Anh Quỳnh) tổ chức.

Để đối phó với cơ quan công an, Nguyễn Văn Anh xây dựng hầm ngầm ngay trong nhà mình, chia thành hai phòng nhỏ để tổ chức đánh bạc. Để vào căn hầm này, "con bạc" phải qua 4 lớp cửa thép kiên cố do Nguyễn Văn Anh cầm chìa khoá.

Chung quanh nhà, đối tượng lắp đặt hệ thống nhiều camera cảm biến và ngồi bên trong trực tiếp quan sát qua màn hình để theo dõi mọi di biến động phía ngoài nhà.

Khi đã tập hợp đủ "con bạc" (khoảng 10 người trở lên), Nguyễn Văn Anh sẽ đóng tất cả cửa lại. Đến khi đánh bạc xong, Nguyễn Văn Anh thu dọn hết đồ đạc, tiêu hủy chứng cứ rồi mới mở cửa để "con bạc" ra về.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Anh gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc trong nhân dân.

Bí mật bên trong hầm ngầm có 4 lớp cửa thép kiên cố luôn có người canh gác - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Anh, kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian theo dõi, chiều 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Đại Đồng bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng" tại nhà Nguyễn Văn Anh, thu giữ gồm hơn 90 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ, 7 camera. Ngoài ra, khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Văn Anh, cơ quan Công an thu giữ thêm 6 cối pháo hoa nổ loại 49 quả có tổng khối lượng 10,38 kg.

Được biết, ngoài Nguyễn Văn Anh, trong 11 đối tượng bị bắt giữ, có 10 nam, 1 nữ, tuổi đời từ 27 đến 54, trú tại các xã Hoa Quân, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bí mật phi pháp giấu kín trong phòng ngủ nam sinh 14 tuổi

Bí mật phi pháp giấu kín trong phòng ngủ nam sinh 14 tuổi

(NLĐO) - Bất ngờ kiểm tra phòng ngủ của nam sinh 14 tuổi, lực lượng công an phát hiện 2.700 quả pháo nổ, 3 kg tiền chất thuốc pháo.

Bí mật giấu kín trong 40 bao tải trên xe ô tô đậu ven đường

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 bao tải chứa nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối được giấu kín trên thùng xe ô tô.

Bí mật trong xe taxi chở 3 người đàn ông đi tìm “của lạ” trong đêm

(NLĐO) - Kiểm tra trong xe taxi chở 3 người đàn ông đi tìm “của lạ” trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy.

phòng cảnh sát hình sự bắt giữ công an tỉnh phòng cảnh sát an ninh trật tự tổ chức đánh bạc hầm ngầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo