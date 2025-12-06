HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí mật trong xe taxi chở 3 người đàn ông đi tìm “của lạ” trong đêm

Đức Ngọc

(NLĐO) - Kiểm tra trong xe taxi chở 3 người đàn ông đi tìm “của lạ” trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy.

Ngày 6-12, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 4-12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Dinh thuộc xóm Dinh Phượng, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe ô tô taxi màu xanh, mang BKS 37H-072.xx do một người đàn ông điều khiển có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Bí mật trong xe taxi chở 3 người đàn ông đi tìm “của lạ” trong đêm - Ảnh 1.

Ba đối tượng liên quan bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra trên xe, ngoài tài xế, có 3 người gồm: Trần Hồng Quân (SN 1998, trú tại xóm Đồng Tâm A, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An ngồi ở ghế phụ phía trước); Nguyễn Hữu Khởi (SN 1992, trú tại bản Tà Sỏi, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Trần Huy Hoàng (SN 2000, trú tại xóm Đồng Tâm A, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại sàn xe sau ghế bên lái gần vị trí của Trần Huy Hoàng ngồi có 1 vỏ gói thuốc lá màu vàng, bên trong chứa 16 viên nén màu hồng (nghi ma túy hồng phiến); 2 gói ni lông đựng chất bột màu trắng (nghi ma túy ketamine) và 1 viên nén màu hồng, hình dạng không xác định (nghi ma túy tổng hợp).

Các đối tượng khai vào ngày 3-12, trước khi bị bắt cả 3 đã sử dụng ma túy tại nhà Khởi. Sau khi sử dụng ma túy xong, muốn xuống Thái Hòa để tìm "của lạ" và tiếp tục sử dụng ma túy nên Quân đã nói Khởi mua thêm. 

Sau đó, Khởi gọi điện qua Zalo cho một người đàn ông không rõ lý lịch mua 1 gói ma túy. Khi cả 3 đang trên xe taxi đi đến khu vực cầu Dinh thì bị Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Hồng Quân, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Khởi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ các vật chứng có liên quan. 

Các đối tượng sau đó được đưa về Công an xã Tam Hợp và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ.

