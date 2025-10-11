Bị nghi cố tình tông xe máy chở trẻ nhỏ: Tài xế xe 5 chỗ nói gì?

Sáng 11-10, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang mời những người liên quan trong vụ việc "Phẫn nộ xe 5 chỗ nghi ngờ cố tình tông xe máy chở trẻ nhỏ" lên làm việc.

Qua đó xác định tài xế xe 5 chỗ BKS 81A - 422.41 là ông N.V.T (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Hiện lực lượng CSGT đang tiếp tục liên hệ, mời người phụ nữ điều khiển xe máy trong vụ việc lên làm việc.

Tài xế xe 5 chỗ cho rằng người phụ nữ cố tình chặn đường, không cho xe lưu thông

Trao đổi với phóng viên, ông N.V.T cho biết chiều 11-10, khi đang điều khiển xe 5 chỗ, chở theo một người phụ nữ, lưu thông trên các tuyến đường. Lúc này, xe máy của bà H. (là bạn gái, từng có mối quan hệ tình cảm với ông T.) thấy và đuổi theo.

Khi xe ông N.V.T dừng đèn đỏ thì xe máy của bà H. vượt lên, chặn trước đầu ô tô. Thấy vậy, ông N.V.T lùi xe để lấy khoảng trống tiếp tục di chuyển thì người phụ nữ tiếp tục lùi xe máy sát vào đầu xe. Khi ông N.V.T rẽ trái rời đi thì đã tông vào phần đuôi xe máy khiến bà H. và một cháu bé khoảng 5 tuổi ngã ra đường.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, sau khi mời người phụ nữ lên làm việc thì mới có căn cứ xác định và xử lý các lỗi vi phạm liên quan.

Xe 5 chỗ tông vào phần đuôi khiến người phụ nữ cùng cháu nhỏ khoảng 5 tuổi bị ngã ra đường

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10-10 xe 5 chỗ BKS 81A 422.41 lưu thông trên đường Phan Đình Phùng. Khi tới ngã tư giao với đường Đinh Tiên Hoàng thì gặp xe máy do người phụ nữ điều khiển, chở theo cháu nhỏ khoảng 5 tuổi dừng phía trước.

Tuy nhiên, tài xế xe 5 chỗ nghi ngờ đã nhấn ga, tông vào phần đuôi xe máy khiến người phụ nữ cùng cháu nhỏ ngã ra đường. Vụ va chạm nhẹ không khiến ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến bức xúc trước hành động của tài xế xe 5 chỗ, lấy điện thoại quay video lại vụ việc.



