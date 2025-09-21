HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bí quyết ăn thịt đỏ vừa bổ dưỡng, vừa an toàn

N.Dung

(NLĐO) - Thịt đỏ giàu dưỡng chất nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ bệnh tim, ung thư. Người tiêu thụ thường xuyên cần điều chỉnh hợp lý.

Thịt đỏ từ lâu là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đồng thời cũng là nguồn dinh dưỡng quan trọng.

Bí quyết ăn thịt đỏ vừa bổ dưỡng, vừa an toàn- Ảnh 1.

Thịt đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Thịt đỏ có hại cho sức khỏe không

Các chuyên gia phân loại thịt đỏ là phần cơ của các loài động vật có vú như bò, lợn, trâu, chó, cừu, dê, ngựa… Thịt đỏ tươi sống thường có màu đặc trưng: thịt bò màu đỏ anh đào, thịt lợn xám nhạt, thịt cừu đỏ anh đào đậm. Trong khi đó, thịt gia cầm tươi sống thường có màu trắng xanh hoặc vàng.

Thịt đỏ giàu sắt, vitamin B-12 và kẽm - những chất thiết yếu cho việc tạo máu, duy trì cơ bắp, xương, mô và năng lượng. Sắt heme trong thịt đỏ có khả năng hấp thu tốt hơn so với sắt từ thực vật, đặc biệt cần thiết cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có nguy cơ thiếu máu.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100 g thịt bò nạc cung cấp khoảng 21 g protein, đáp ứng gần 30% nhu cầu mỗi ngày của người trưởng thành. Hàm lượng vi chất trong thịt đỏ cũng cao hơn nhiều loại thực phẩm khác: Khoảng 1,6 g sắt, 4 mg kẽm và gần 1 mcg vitamin B12. 

Dinh dưỡng trong thịt đỏ có lợi. Tuy nhiên, ăn quá nhiều thịt đỏ lại không tốt và gây nhiều nguy cơ với sức khoẻ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt đỏ thường xuyên với một số vấn đề sức khỏe như bệnh tim, một số bệnh ung thư, các vấn đề về thận và tiêu hoá…

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là phần nhiều mỡ hoặc đã qua chế biến, làm tăng lượng chất béo bão hòa trong máu.

Bí quyết ăn thịt đỏ vừa bổ dưỡng, vừa an toàn- Ảnh 2.

Ăn thịt đỏ vừa phải giúp duy trì chế độ ăn cân bằng, lành mạnh

Điều này dẫn đến cholesterol "xấu" LDL cao, gây tích tụ mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ xơ vữa, đau tim và các bệnh tim mạch khác.

Ngoài ra, việc tiêu thụ thịt đỏ thường xuyên còn liên quan đến nguy cơ ung thư, trong đó ung thư đại trực tràng là phổ biến nhất. Nguy cơ cao hơn khi sử dụng các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói.

Ung thư có nên kiêng thịt đỏ?

Theo các chuyên gia, nhiều bệnh nhân lo ngại thịt đỏ, sữa, trứng hay thực phẩm giàu đạm làm khối u phát triển nhanh nên thường kiêng khem. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Nhiều nghiên cứu khoa học không ủng hộ điều này. 

Protein là dưỡng chất cơ bản giúp làm lành vết thương, chống nhiễm khuẩn trong và sau phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, đồng thời bù đắp khối cơ bị mất do quá trình dị hóa.

Các tổ chức quốc tế như Quỹ Phòng chống Ung thư Quốc tế và Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến cáo người trưởng thành không nên ăn quá ba bữa thịt đỏ mỗi tuần, tương đương 350 - 500 g thịt đã chế biến (khoảng 700 g thịt sống, không tính xương).

GS-TS Lê Thị Hương, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội), cho biết trong quá trình điều trị, bác sĩ thường nhận được nhiều câu hỏi như "bệnh nhân ung thư đại trực tràng có nên kiêng thịt đỏ?" hay "ăn bao nhiêu là đủ?".

Theo GS Hương, trong khẩu phần ăn của người bệnh ung thư trực tràng, thịt đỏ không phải kiêng tuyệt đối mà vẫn có thể sử dụng ở mức cho phép, khoảng 400-500 g/tuần, chia thành 3 bữa hoặc 3 ngày, mỗi lần 70-100 g/lần.

Bí quyết ăn thịt đỏ vừa bổ dưỡng, vừa an toàn- Ảnh 3.

Phở bò – món ăn giàu dưỡng chất từ thịt đỏ. Ảnh: Thanh Mai

Với bệnh nhân ung thư đại trực tràng, nên tăng cường ăn cá, đặc biệt là cá biển giàu Omega-3. Loại chất béo này được chuyển hóa tốt hơn thịt, giúp tiêu hóa nhanh và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng mà vẫn hạn chế nguy cơ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên một chế độ ăn cân bằng, đa dạng sẽ giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất, giảm gánh nặng bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

thịt đỏ những loại thịt đỏ bệnh tim mạch ung thư ung thư có nên kiêng thịt đỏ thịt bò chế độ ăn uống thiếu máu dinh dưỡng
