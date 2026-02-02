Bí quyết bán hàng công nghệ hiệu quả trên sàn TMĐT

Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) đang có dư địa tăng trưởng lớn với ngành hàng công nghệ, song cũng đặt ra nhiều thách thức về niềm tin của khách hàng và quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Theo dữ liệu của nền tảng Metric.vn trên các sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop, trong quý III/2025, bên cạnh các ngành hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định như làm đẹp, nhà cửa - đời sống, thời trang và tiêu dùng nhanh, nhóm hàng công nghệ ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật.

Đáng chú ý, Apple dẫn đầu doanh số toàn sàn TMĐT với 2.509 tỉ đồng, tăng hơn 72% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhóm máy tính, laptop và thiết bị văn phòng đạt doanh thu khoảng 1.800 tỉ đồng, tăng 20,7%, cho thấy TMĐT là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghệ.

Hoàng Hà Mobile - chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ chính hãng (điện thoại, laptop, tablet, phụ kiện) đã sớm tận dụng xu hướng này. Chuỗi đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 320% trong các kỳ "mega sale" so với ngày thường; 2 năm liên tiếp (2024-2025) lọt vào nhóm nhà bán hàng công nghệ bán chạy nhất trên Lazada.

Hoàng Hà Mobile cho hay kết quả nêu trên đạt được là nhờ chuỗi đã xây dựng các tiêu chí cốt lõi, gồm: giá cả cạnh tranh, sản phẩm chính hãng và dịch vụ minh bạch. Bên cạnh các dòng sản phẩm phổ thông, chuỗi còn khai thác phân khúc ngách dành cho nhóm khách hàng đam mê công nghệ, gaming - vốn yêu cầu cấu hình cao, để tạo khác biệt.

Để thành công với sản phẩm công nghệ trên sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng cần minh bạch, giá bán cạnh tranh và tạo sự khác biệt

Theo bà Hoàng Minh Tâm, Trưởng Phòng Marketing Hoàng Hà Mobile, TMĐT không chỉ là kênh bán hàng bổ trợ mà còn trở thành nền tảng tăng trưởng chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Sàn TMĐT giúp doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng lớn, tận dụng dữ liệu, công cụ marketing và hệ sinh thái vận hành để tối ưu hóa giá bán, ưu đãi và trải nghiệm của người mua.

Tuy nhiên, một trong những thách thức khi bán hàng công nghệ trên các sàn TMĐT là vẫn tồn tại rào cản tâm lý đối với sản phẩm có giá trị cao, chính sách bảo hành phức tạp, đồng thời nhiều khách hàng đã quen trải nghiệm trực tiếp. Kinh nghiệm được Hoàng Hà Mobile rút ra là phải xóa nhòa sự khác biệt giữa online và offline. Chuỗi đã đồng bộ toàn bộ chính sách giữa cửa hàng thực tế và gian hàng trên sàn TMĐT, bảo đảm quyền lợi tương đương về bảo hành, đổi trả sản phẩm và hậu mãi.

Ngoài ra, hoạt động livestream được Hoàng Hà Mobile đẩy mạnh nhằm tạo sự tư vấn gần gũi như tại cửa hàng, giúp người tiêu dùng so sánh sản phẩm và được giải đáp thắc mắc theo thời gian thực. Việc xây dựng gian hàng chính hãng giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm.Doanh nghiệp ưu tiên phản hồi nhanh, công khai và có trách nhiệm với mọi đánh giá, khiếu nại; sẵn sàng đổi trả, bảo hành sản phẩm hoặc hoàn tiền khi phát sinh sự cố; xem các phản hồi tiêu cực là dữ liệu để cải thiện quy trình bán hàng và hậu mãi, từ đó có thể chuyển khách hàng khiếu nại thành khách hàng trung thành.

"Thời gian tới, Hoàng Hà Mobile tiếp tục mở rộng hoạt động TMĐT theo hướng nâng cao trải nghiệm và giá trị dài hạn, thông qua livestream định kỳ, combo sản phẩm - dịch vụ và các gói hậu mãi mở rộng, khuyến mại lớn trên Lazada nhằm thu hút thêm khách hàng mới" - đại diện Hoàng Hà Mobile tiết lộ.