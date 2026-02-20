Bí quyết của người đón tiễn hàng chục triệu lượt khách tại sân bay mùa Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí quyết của người đón tiễn hàng chục triệu lượt khách tại sân bay mùa Tết

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cao điểm Tết, giữa nhịp vận hành hối hả của Tân Sơn Nhất, có những con người đang cần mẫn giữ cho hành trình trở về thông suốt với bí quyết riêng.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) bước vào giai đoạn cao điểm với mật độ khai thác dày đặc nhất trong năm. Từ ngày 14 đến 22-2, trung bình mỗi ngày sân bay dự kiến phục vụ khoảng 940 chuyến bay, tăng 25% so với lịch bay hiện tại và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Hai ngày cao điểm trước Tết (26 và 27 tháng Chạp) ước đạt 1.017 chuyến/ngày; sau Tết, ngày 6 và 7 tháng Giêng có thể lên tới 1.025 chuyến/ngày.

Bí quyết của người đón tiễn hàng chục triệu lượt khách tại sân bay mùa Tết - Ảnh 1.

Nhân viên VIAGS hướng dẫn hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa: Dương Ngọc

Sản lượng hành khách cũng tăng mạnh, đạt trung bình 145.000 lượt mỗi ngày, gồm 85.000 khách nội địa và 60.000 khách quốc tế. Riêng hai ngày 21 và 22-2 (mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng), lượng khách có thể vượt 165.000 người/ngày. Những con số ấy cho thấy áp lực khổng lồ đặt lên toàn bộ hệ thống vận hành của sân bay - từ kiểm soát không lưu, an ninh, mặt đất cho đến dịch vụ hành khách.

Giữa dòng người hối hả ấy, chị Trần Thị Anh Chi, Đội phó Đội Hành khách quốc nội (Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS), là một trong những người giữ nhịp cho mùa xuân không trễ hẹn. Hai mươi năm gắn bó với Tân Sơn Nhất, chị đã trải qua không biết bao nhiêu mùa Tết trực chiến, chứng kiến hàng chục triệu lượt khách trở về đoàn viên.

Tại tiền sảnh nhà ga, nơi những hàng người xếp dài chờ làm thủ tục, chị Chi quen thuộc với vai trò điều phối. Theo chị, áp lực lớn nhất trong dịp Tết không chỉ đến từ số lượng hành khách tăng đột biến mà còn từ tâm lý căng thẳng. "Nhiều người lo trễ chuyến, lo hành lý quá cân, lo không kịp về nhà trước giao thừa"- chị cho biết.

Chị Anh Chi chia sẻ có một câu nói chị tâm đắc: "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". Vì thế, chị luôn nâng niu mỗi hành trình đoàn viên của hành khách như một sứ mệnh thiêng liêng của mình. Bí quyết của chị nằm ở khả năng "đọc vị" những nỗi lo vô hình nhằm kịp thời xoa dịu tâm trí hành khách, thay thế sự bất an bằng cảm giác an tâm trọn vẹn.

Với kinh nghiệm tích lũy suốt hai thập kỷ, chị không cứng nhắc bám vào quy trình mà linh hoạt điều chỉnh theo từng tình huống. Khi thấy một gia đình đi cùng con nhỏ hay người lớn tuổi bỡ ngỡ giữa dòng người vô tận, chị lập tức hướng dẫn nhân viên tách đoàn, ưu tiên người lớn đại diện làm thủ tục trong khi trẻ nhỏ và người già được nghỉ ngơi tại khu vực khác.

Hành lý cồng kềnh được nhắc nhở xử lý ngay từ cửa vào để tránh ùn ứ tại quầy, đồng thời tạo cảm giác an tâm khi hành khách hiểu họ luôn có người đồng hành hỗ trợ.

Bí quyết của người đón tiễn hàng chục triệu lượt khách tại sân bay mùa Tết - Ảnh 2.

Bí quyết của chị Anh Chi là luôn sẵn lòng hỗ trợ hành khách bằng sự thấu cảm. Ảnh: NVCC

Một trong những nỗi lo thường trực nhất của hành khách dịp cao điểm là sợ trễ chuyến. Để giảm áp lực tâm lý này, chị triển khai nhân viên tỏa ra các tuyến đầu, trực tiếp hướng dẫn thay vì chờ khách đến quầy. "Anh chị đã vào đến đây rồi thì cứ yên tâm không lo trễ nữa, mình cứ xếp hàng theo hướng dẫn"- chị thường trấn an. Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy giúp nhiều người nhẹ nhõm giữa đám đông hối hả.

Chị nhớ lại một đêm giao thừa, khi chuyến bay gặp sự cố sát giờ khởi hành. Cả đội phải khẩn trương phối hợp với các bộ phận liên quan tìm phương án thay thế trong thời gian ngắn. Chỉ sau gần một giờ xoay xở, chị Anh Chi và đồng đội đã tìm được máy bay thay thế để hành khách kịp về Hà Nội sum họp.

"Lúc đó, nhìn mọi người thở phào khi lên máy bay, mình thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng"- chị nói.

Giờ đây trong vai trò quản lý, công việc của chị không chỉ dừng ở trực tiếp xử lý tình huống mà còn đào tạo, truyền kinh nghiệm cho nhân viên trẻ. Với nhiều người mới vào nghề, việc phải trực Tết, xa gia đình là thử thách lớn. Chị chọn cách biến nơi làm việc thành "ngôi nhà thứ hai" - góc văn phòng ngày trực luôn có cành đào, bánh chưng, chút không khí xuân để động viên tinh thần đồng nghiệp.

"Coi hành khách như người thân trong gia đình"- đó là điều chị thường nhắc các em. Bởi phía sau mỗi tấm vé là một câu chuyện đoàn viên, là mong mỏi trở về sau một năm dài mưu sinh.

Dưới ánh đèn rực rỡ của Tân Sơn Nhất, hàng ngàn chuyến bay nối nhau cất cánh trong những ngày cao điểm. Những con số về sản lượng, tần suất khai thác phản ánh quy mô vận hành khổng lồ, nhưng phía sau đó là sự tận tụy của những con người như chị Anh Chi - những người giữ "nhịp xuân" thầm lặng, để mọi hành trình đoàn viên được diễn ra trọn vẹn. "Mỗi chuyến bay cất cánh an toàn, đúng giờ là lời cam kết rõ ràng nhất cho chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp của Vietnam Airlines, để Tết luôn là mùa của sự thấu cảm và những hành trình đoàn viên trọn vẹn"- chị chia sẻ.

Tin liên quan

Vé máy bay Tết căng thẳng, hàng không tăng chuyến, thuê thêm 19 máy bay

Vé máy bay Tết căng thẳng, hàng không tăng chuyến, thuê thêm 19 máy bay

(NLĐO)- Vé máy bay Tết hạng phổ thông trên nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương khan hiếm, nhiều chặng đã được các hãng hàng không bán hết.

Hàng không siết chặt phòng chống virus Nipah tại các sân bay

(NLĐO)- Toàn ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các sân bay.

Sương mù bao phủ miền Bắc ảnh hưởng đến các chuyến bay Tết

(NLĐO)- Hành khách chủ động theo dõi lịch trình bay trong dịp cận Tết do ảnh hưởng của sương mù tại một số sân bay miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

sân bay Tân Sơn Nhất sân bay Vietnam Airlines VIAGS vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo