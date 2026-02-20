Bí quyết của người đón tiễn hàng chục triệu lượt khách tại sân bay mùa Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) bước vào giai đoạn cao điểm với mật độ khai thác dày đặc nhất trong năm. Từ ngày 14 đến 22-2, trung bình mỗi ngày sân bay dự kiến phục vụ khoảng 940 chuyến bay, tăng 25% so với lịch bay hiện tại và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Hai ngày cao điểm trước Tết (26 và 27 tháng Chạp) ước đạt 1.017 chuyến/ngày; sau Tết, ngày 6 và 7 tháng Giêng có thể lên tới 1.025 chuyến/ngày.

Nhân viên VIAGS hướng dẫn hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa: Dương Ngọc



Sản lượng hành khách cũng tăng mạnh, đạt trung bình 145.000 lượt mỗi ngày, gồm 85.000 khách nội địa và 60.000 khách quốc tế. Riêng hai ngày 21 và 22-2 (mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng), lượng khách có thể vượt 165.000 người/ngày. Những con số ấy cho thấy áp lực khổng lồ đặt lên toàn bộ hệ thống vận hành của sân bay - từ kiểm soát không lưu, an ninh, mặt đất cho đến dịch vụ hành khách.

Giữa dòng người hối hả ấy, chị Trần Thị Anh Chi, Đội phó Đội Hành khách quốc nội (Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS), là một trong những người giữ nhịp cho mùa xuân không trễ hẹn. Hai mươi năm gắn bó với Tân Sơn Nhất, chị đã trải qua không biết bao nhiêu mùa Tết trực chiến, chứng kiến hàng chục triệu lượt khách trở về đoàn viên.

Tại tiền sảnh nhà ga, nơi những hàng người xếp dài chờ làm thủ tục, chị Chi quen thuộc với vai trò điều phối. Theo chị, áp lực lớn nhất trong dịp Tết không chỉ đến từ số lượng hành khách tăng đột biến mà còn từ tâm lý căng thẳng. "Nhiều người lo trễ chuyến, lo hành lý quá cân, lo không kịp về nhà trước giao thừa"- chị cho biết.

Chị Anh Chi chia sẻ có một câu nói chị tâm đắc: "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". Vì thế, chị luôn nâng niu mỗi hành trình đoàn viên của hành khách như một sứ mệnh thiêng liêng của mình. Bí quyết của chị nằm ở khả năng "đọc vị" những nỗi lo vô hình nhằm kịp thời xoa dịu tâm trí hành khách, thay thế sự bất an bằng cảm giác an tâm trọn vẹn.

Với kinh nghiệm tích lũy suốt hai thập kỷ, chị không cứng nhắc bám vào quy trình mà linh hoạt điều chỉnh theo từng tình huống. Khi thấy một gia đình đi cùng con nhỏ hay người lớn tuổi bỡ ngỡ giữa dòng người vô tận, chị lập tức hướng dẫn nhân viên tách đoàn, ưu tiên người lớn đại diện làm thủ tục trong khi trẻ nhỏ và người già được nghỉ ngơi tại khu vực khác.

Hành lý cồng kềnh được nhắc nhở xử lý ngay từ cửa vào để tránh ùn ứ tại quầy, đồng thời tạo cảm giác an tâm khi hành khách hiểu họ luôn có người đồng hành hỗ trợ.

Bí quyết của chị Anh Chi là luôn sẵn lòng hỗ trợ hành khách bằng sự thấu cảm. Ảnh: NVCC

Một trong những nỗi lo thường trực nhất của hành khách dịp cao điểm là sợ trễ chuyến. Để giảm áp lực tâm lý này, chị triển khai nhân viên tỏa ra các tuyến đầu, trực tiếp hướng dẫn thay vì chờ khách đến quầy. "Anh chị đã vào đến đây rồi thì cứ yên tâm không lo trễ nữa, mình cứ xếp hàng theo hướng dẫn"- chị thường trấn an. Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy giúp nhiều người nhẹ nhõm giữa đám đông hối hả.

Chị nhớ lại một đêm giao thừa, khi chuyến bay gặp sự cố sát giờ khởi hành. Cả đội phải khẩn trương phối hợp với các bộ phận liên quan tìm phương án thay thế trong thời gian ngắn. Chỉ sau gần một giờ xoay xở, chị Anh Chi và đồng đội đã tìm được máy bay thay thế để hành khách kịp về Hà Nội sum họp.

"Lúc đó, nhìn mọi người thở phào khi lên máy bay, mình thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng"- chị nói.

Giờ đây trong vai trò quản lý, công việc của chị không chỉ dừng ở trực tiếp xử lý tình huống mà còn đào tạo, truyền kinh nghiệm cho nhân viên trẻ. Với nhiều người mới vào nghề, việc phải trực Tết, xa gia đình là thử thách lớn. Chị chọn cách biến nơi làm việc thành "ngôi nhà thứ hai" - góc văn phòng ngày trực luôn có cành đào, bánh chưng, chút không khí xuân để động viên tinh thần đồng nghiệp.

"Coi hành khách như người thân trong gia đình"- đó là điều chị thường nhắc các em. Bởi phía sau mỗi tấm vé là một câu chuyện đoàn viên, là mong mỏi trở về sau một năm dài mưu sinh.

Dưới ánh đèn rực rỡ của Tân Sơn Nhất, hàng ngàn chuyến bay nối nhau cất cánh trong những ngày cao điểm. Những con số về sản lượng, tần suất khai thác phản ánh quy mô vận hành khổng lồ, nhưng phía sau đó là sự tận tụy của những con người như chị Anh Chi - những người giữ "nhịp xuân" thầm lặng, để mọi hành trình đoàn viên được diễn ra trọn vẹn. "Mỗi chuyến bay cất cánh an toàn, đúng giờ là lời cam kết rõ ràng nhất cho chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp của Vietnam Airlines, để Tết luôn là mùa của sự thấu cảm và những hành trình đoàn viên trọn vẹn"- chị chia sẻ.