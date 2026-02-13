HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tân Sơn Nhất lập kỷ lục hơn 1.000 chuyến bay/ngày dịp cận Tết

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 12-2, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Tân Sơn Nhất xác nhận sân bay này đang ghi nhận lưu lượng bay cao chưa từng có.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, số chuyến bay trong ngày 12-2 đã vượt mốc 1.050 chuyến mỗi ngày trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Tân Sơn Nhất lập kỷ lục hơn 1.000 chuyến bay/ngày dịp cận Tết - Ảnh 1.

Kiểm soát viên không lưu tập trung cao độ điều hành bay trong giai đoạn cao điểm. Ảnh: VATM

Ngày 11-2, lực lượng không lưu tại Tân Sơn Nhất đã điều hành an toàn 1.055 chuyến bay, mức cao nhất từng được ghi nhận. Dự báo 3 ngày cao điểm kế tiếp (26 đến 28 tháng Chạp), lưu lượng tiếp tục duy trì ở mức rất cao, có thể đạt lần lượt 1.075, 1.056 và 1.053 chuyến/ngày. Ngày 26 tháng Chạp được xác định là đỉnh của toàn giai đoạn trước Tết.

Trước áp lực tăng đột biến, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận (APP) Tân Sơn Nhất đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm. Lực lượng không lưu được huy động tối đa, các kíp trực tăng cường, hạn chế nghỉ phép; đội ngũ dự phòng tại chỗ và on-call luôn sẵn sàng hỗ trợ.

APP Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác trong quy trình ra quyết định tại sân bay (A-CDM), đồng thời triển khai khai thác linh hoạt hai đường băng song song để nâng cao năng lực thông qua, giảm nguy cơ chậm chuyến. Với máy bay đến, công tác điều tiết hạ cánh theo giờ được điều phối liên tục giữa các trung tâm kiểm soát khu vực nhằm đảm bảo trật tự vùng trời và hạn chế ùn tắc.

Ngoài điều hành bay, các phương án xử lý tình huống bất thường cũng được diễn tập thường xuyên. Toàn bộ hoạt động tuân thủ nghiêm chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Việc duy trì sản lượng điều hành ở mức trên 1.050 chuyến/ngày không chỉ khẳng định năng lực của lực lượng kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất mà còn thể hiện hiệu quả chỉ đạo điều hành thống nhất trên toàn hệ thống trong giai đoạn cao điểm nhất năm.

